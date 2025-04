Secretlab ma niespodziankę dla fanów Naruto. Teraz też w Europie

Secretlab to firma produkująca fotele, biurka oraz akcesoria dla graczy. Od jakiegoś czasu miała ona w swojej ofercie specjalne edycje swoich produktów, inspirowane jedną z najbardziej znanych mang i anime na świecie, czyli Naruto. Do tej pory były one dostępne tylko w USA, ale właśnie trafiają też na Stary Kontynent.

Secretlab x Naruto

W ofercie Secretlab dostępne są dwa fotele z serii TITAN EVO: Akatsuki Edition oraz Naruto Edition. Dostępne są one w trzech wersjach rozmiarowych: Small (do 90 kg i 169 cm), Regular (do 100 kg i 170-189 cm) oraz XL (do 180 kg i 205 cm).