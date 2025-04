Raport Revoluta: Plaga scamów w social mediach, Meta na czele

Meta wciąż "wylęgarnią", komunikatory nowym polem bitwy

WhatsApp (19% zgłoszeń w Polsce / 21% w Europie) i Telegram (16% PL / 18% EU) łącznie odpowiadają już za ponad jedną trzecią wszystkich zgłoszonych oszustw (35% w Polsce / 39% w Europie). Dynamika wzrostu jest alarmująca – porównując drugą połowę 2024 roku do pierwszej, liczba oszustw inicjowanych na WhatsApp wzrosła w Polsce aż o 85% (w Europie o 67%), a na Telegramie w Europie o 121% (w Polsce zanotowano tu akurat niewielki spadek o 2%).

Revolut zwraca uwagę, że szyfrowanie wiadomości w tych aplikacjach daje użytkownikom złudne poczucie bezpieczeństwa, co cynicznie wykorzystują przestępcy, skracając dystans do potencjalnej ofiary. Dla kontrastu, udział platform firmy Google w zgłaszanych oszustwach jest znikomy (0,09%), co sugeruje, że technologiczni giganci są w stanie skutecznie walczyć z plagą u źródła, jeśli podejmą odpowiednie działania.