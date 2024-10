Dostał paczkę z Temu. Nie uwierzył własnym oczom

Pewien użytkownik Reddita podzielił się swoją historią, związaną z zakupami przez popularną aplikację Temu. Zrobił tam zakupy, ale to, co przyszło w paczce wprawiło go w nie lada osłupienie.

Trzeba przyznać, że kupujący nie tego się spodziewał. Twierdzi, że kiedy odebrał paczkę, dostał w niej list oraz nietypowy prezent. Oczywiście, zamówionego produktu próżno było mu szukać. I choć to historia ludzka, i nie do końca możemy zbadać jej autentyczność, to warto jednak przytoczyć tego typu historię, bowiem znane są nam paczki z piaskiem, zamiast butów lub z dziwnymi stworzeniami, które wpadły do paczki podczas procesu jej pakowania.

Tu zamawiający, twierdzi, że załączony list był w języku angielskim i w jego treści, sprzedawca podziękował za zakup oraz uspokoił, że zamówione przedmioty przyjdą, ale w osobnej przesyłce. Przesyłka ta została jednak wysłana celowo, aby skłonić kupującego do zasugerowania ulepszeń w przypadku tej transakcji. Do listu była dołączona metalowa łyżka.

Jeśli to oszustwo, to trzeba przyznać, że bardzo dziwne. Być może jest to też obejście sytemu, sprzedawca nie chciał aby zamówienie zostało anulowane, więc wysłał cokolwiek, aby uniknąć obniżki oceny, wynikającej z niedostarczenia przesyłki na czas.

A nawet jeśli to jest zwyczajny fejk, to zwraca uwagę na ważny aspekt tego typu zakupów - zakupy na online na chińskich platformach nie gwarantują 100-procentowego bezpieczeństwa. A warto wiedzieć, bowiem według najnowszych danych, co trzeci Polak robi tam zakupy.

