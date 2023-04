Operatorzy w Niemczech coraz bliżej pełnego pokrycia 5G

Gdy w Polsce operatorzy czekają na możliwość komercyjnego wdrożenia „prawdziwego 5G” w paśmie 3,6 GHz, telekomy za naszą zachodnią granicą chwalą się coraz lepszym pokryciem. Jeden z nich jest już bliski zapewniania pełnego zasięgu 5G.

Deutsche Telekom, do którego należy T-Mobile Polska, według swoich planów miał zapewnić 99% pokrycia 5G do 2025 roku. Jednak już teraz operator przekonuje, że dostępność 5G w jego sieci jest już powszechna dla niemal całej populacji Niemiec. W ostatnich tygodniach DT rozbudował sieć 5G o nowe nadajniki, dzięki czemu z nowego standardu może korzystać ponad 95 procent gospodarstw domowych. To już niewiele mniej niż LTE, które obejmuje 99% niemieckiej populacji.

Postęp budowy sieci 5G przez Deutsche Telekom nie zwalnia. W ostatnich tygodniach operator rozbudował zasięg 5G w prawie 1 tys. lokalizacji. Z tego 173 to całkiem nowe miejsca, gdzie udostępniony został zasięg LTE i 5G, a w 824 kolejnych rozbudowano stacje bazowe ze starszych technologii. Co jednak ważne, w dużej części jest to pełne 5G w paśmie 3,6 GHz – takich stacji bazowych Deutsche Telekom ma obecnie 8,6 tys. Wszystkich stacji bazowych, dostarczających 5G w różnych pasmach, operator ma ponad 80 tys. Deutsche Telekom korzysta z 5G w częstotliwościach 700 MHz oraz 2,1 GHz i 3,6 GHz.

Gdy mowa o zasięgu 5G w Deutsche Telekom, chodzi oczywiście o dostępność tej technologii dla populacji, a nie terytorialną. Gdy się spojrzy na mapę na stronie operatora, widać że są jeszcze dość spore białe plamy w dostępności 5G, zwłaszcza we wschodnich i centralnych Niemczech. W dużej części zasięg uzupełnia 4G, choć nie wszędzie – nie brakuje też miejsc, gdzie z internetu skorzystamy tylko z 3G. O ile brak 5G w niektórych lokalizacjach może dotyczyć osób podróżujących, to w miastach i miejscowościach taki zasięg jednak jest.

Niemiecki Vodafone wprowadzi VoNR

Niemiecki konkurent Deutsche Telekom, Vodafone, również intensywnie rozszerza swoją sieć 5G. Vodafone mocno rozbudowywał zasięg 5G w 2022 roku – w tym czasie zapewnił dostępność nowego standardu w 5450 lokalizacjach, za co odpowiadało 16 tysięcy stacji bazowych z 5G. Na początku bieżącego roku Vodafone miał w około 36 tys. anten 5G, obecnie jest ich 37 tys., a kolejne 7 tysięcy chce postawić jeszcze w pierwszej połowie roku. Obecny zasięg 5G w Vodafone obejmuje 80 procent populacji Niemiec. Operator korzysta z pasm 700 MHz oraz 1,8 GHz i 3,6 GHz.

Co więcej, niemiecki Vodafone zapowiada, że wkrótce w wybranych lokalizacjach dostarczy komercyjną usługę Voice over New Radio (VoNR), czyli możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez 5G.

Zobacz: Prawdziwe 5G coraz bliżej. Sieci w paśmie 3,8-4,2 GHz już od wakacji

Zobacz: Plus znów wygrał. Ma najszybszy internet w kolejnym rankingu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Deutsche Telekom, RCR Wireless News, Telecoms.com