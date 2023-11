Start 5G w paśmie C może się opóźnić. Zaskakujący wniosek

Mimo że aukcja na częstotliwości 5G w paśmie C (3400-3800 MHz) została już zakończona, a operatorzy wkrótce zaczną składać wnioski o pozwolenia radiowe, pojawił się nowy gracz, który chce wziąć udział w postępowaniu rezerwacyjnym.

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) złożyła wniosek o dopuszczenie na prawach strony do postępowania, którego efektem ma być wydanie decyzji rezerwacyjnych na częstotliwości radiowe z pasma 3400-3800 MHz po zakończonej w październiku aukcji – podaje serwis Telko.in, powołując się własne źródła informacji.

Składając wniosek, PIRC powołała się na statutowe cele związane z reprezentacją interesów swoich członków. PIRC zrzesza operatorów telekomunikacyjnych i nadawców telewizji, w tym Emitela, Cyfrowy Polsat, Canal+, TVP czy Sferię.

Złożenie wniosku przez PIRC jest zaskakujące, bo aukcja na pasmo C została już zakończona, a obecnie trwają procedury związane z wydaniem decyzji rezerwacyjnych dla każdego z czterech operatorów. Według zapewnień UKE już w pierwszych dniach grudnia operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile powinni móc składać wnioski o pozwolenie radiowe na uruchomienie stacji bazowych 5G. W tej sytuacji wniosek PIRC zmienia reguły gry i oznacza przedłużenie procesu rezerwacyjnego.

Jak podaje Telko.in, Urząd Komunikacji Elektronicznej nie chce komentować postępowania rezerwacyjnego do czasu wydania decyzji, również PIRC nie wypowiada się w tej sprawie. Wiadomo jednak, że UKE poprosił o dodatkowe uzasadnienie interesu prawnego izby wskazywanego we wniosku.

Pozytywna decyzja UKE oznaczałaby, że w procesie rezerwacyjnym PIRC zyskałby takie same uprawnienia, jak Orange, Play, Plus i T-Mobile . Mógłby m.in. zaskarżyć do sądu procedurę rezerwacyjną i treści decyzji.

Wniosek PIRC nie jest bezprecedensowy. Izba brała już udział w procedurze rezerwacyjnej na częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz. Cztery inne izby gospodarcze brały też udział na prawach strony w procedurze rezerwacyjnej na blok w paśmie 800 MHz przydzielony Sferii w 2013 r.

Zobacz: Aukcja 5G. W grudniu pierwsze wnioski o uruchomienie stacji bazowych

Zobacz: To koniec aukcji 5G. Rezerwacje na początku grudnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Telko.in