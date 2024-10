Starlink podbija kosmos i Ziemię. 4 miliony użytkowników w 4 lata

SpaceX, firma Elona Muska, może świętować kolejny sukces. Starlink, ich rewolucyjna usługa Internetu satelitarnego, przekroczyła liczbę 4 milionów użytkowników na całym świecie. To całkiem niezły wynik, jak na 4 lata świadczenia usług komercyjnych.

Od zera do bohatera w 4 lata

Przez ostatnie 4 lata SpaceX umieścił na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) ponad 6000 satelitów Starlink, wystrzeliwując średnio 24 urządzenia podczas jednego startu rakiety Falcon 9. Dzięki temu Starlink jest dostępny w ponad 100 krajach, w tym również w Polsce.

Tempo wzrostu Starlink jest imponujące. Jak informuje serwis SatKurier.pl, firma Elona Muska pozyskała milion nowych klientów od końca maja 2024 roku. Wcześniej, pierwszy milion użytkowników został osiągnięty w grudniu 2022 roku, dwa miliony we wrześniu 2023 roku, a trzy miliony w maju 2024 roku.

Sukces mimo przeciwności

Starlink odnosi sukcesy pomimo silnej konkurencji i politycznych przeszkód. Chiny wprowadziły całkowity zakaz korzystania z usługi, Brazylia blokuje konta i działanie Starlinka na swoim terenie, a Rosja aktywnie zwalcza usługę ze względu na jej wykorzystanie przez ukraińską armię. Mimo to, Starlink jest wprowadzany na nowe rynki niemal co tydzień. Analitycy przewidują, że nawet Republika Południowej Afryki, która do tej pory opierała się Starlinkowi, wkrótce udzieli firmie SpaceX zgody na działanie.

Starlink stał się niekwestionowanym liderem na rynku Internetu satelitarnego. W ciągu zaledwie kilku lat, firma przejęła większy udział w rynku od tradycyjnych operatorów, takich jak Viasat i SES. Konkurenci, tacy jak OneWeb, borykają się z problemami finansowymi i technologicznymi.

Przyszłość rysuje się w jasnych barwach

Analitycy z Quilty Space przewidują, że Starlink wygeneruje w tym roku przychody rzędu 6,6 mld dolarów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 1,4 mld dolarów zaledwie 2 lata wcześniej. Sukces Starlinka to dowód na to, że innowacyjne technologie i determinacja mogą zmienić świat. Firma SpaceX udowodniła, że szybki i niezawodny Internet satelitarny jest możliwy i dostępny dla milionów ludzi na całym świecie.

