Starlink ratuje łączność podczas powodzi

W południowo-zachodniej Polsce trwa powódź, która jest porównywalna, a może i większa od wydarzeń z 1997 roku. Pod wodą znalazły się również instalacje odpowiadające za łączność i w wielu przypadkach przestały działać. Pomocą mają służyć Starlinki, które Ministerstwo Cyfryzacji chce uruchomić na zalanych obszarach.

W ostatnich dniach Ministerstwo Cyfryzacji podjęło dynamiczne działania, mające na celu przywrócenie łączności na terenach dotkniętych powodzią oraz wynikającymi z tego problemami komunikacyjnymi. Jak poinformował szef resortu, Krzysztof Gawkowski, zdecydowano o uruchomieniu partii przenośnych zestawów Starlink. Zostały one dostarczone przez Straż Pożarną do miejsc, gdzie tradycyjne formy łączności nie są dostępne, zapewniając możliwość komunikacji nawet w najbardziej niedostępnych rejonach.

Decyzja o użyciu Starlinków, czyli systemów satelitarnych dostarczających Internet, stanowi kluczową odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na niezawodne połączenia w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w miejscach pozbawionych działającej infrastruktury telekomunikacyjnej. Jak dowiadujemy się od operatorów, ich technicy dwoją się i troją, by w miejscach, gdzie infrastruktura uległa uszkodzeniu, szybko ją naprawić. To jednak nie wszędzie jest możliwe "na już". ponieważ powódź niszcząca południowo-zachodnie rejony Polski jeszcze się nie skończyła.

Starlink, projekt realizowany przez firmę SpaceX Elona Muska, to sieć tysięcy satelitów krążących na niskiej orbicie, mających na celu zapewnienie globalnego dostępu do Internetu. Jak wynika z relacji wiceministra cyfryzacji, Michała Gramatyki, podczas rozmowy w Polskim Radiu, systemy te okazały się kluczowe w miejscach, gdzie tradycyjne technologie zawiodły.

Starlink – jak działa i dlaczego jest ważny?

System Starlink działa poprzez satelity znajdujące się na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), które przekazują sygnał internetowy do specjalnych anten odbiorczych na Ziemi. Każdy zestaw Starlink składa się z małej anteny i routera, które po podłączeniu umożliwiają dostęp do szybkiego Internetu w dowolnym (przynajmniej teoretycznie) miejscu na świecie. W porównaniu do tradycyjnych satelitarnych dostawców Internetu, Starlink oferuje znacznie niższe opóźnienia, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem nie tylko dla regionów oddalonych, ale również dla takich sektorów, jak logistyka, wojsko czy służby ratunkowe.

Polska, jak wiele innych krajów, boryka się z problemami dostępu do Internetu na terenach wiejskich i odległych. Te stają się jeszcze bardziej dotkliwe z powodu zniszczeń dokonanych przez "wielką wodę". Działania Ministerstwa Cyfryzacji mogą okazać się krokiem milowym w walce z żywiołem. Zastosowanie przenośnych zestawów w sytuacjach kryzysowych pozwala na szybkie przywrócenie możliwości komunikacyjnych, co jest nieocenione w przypadku katastrof naturalnych, takich jak powodzie, pożary czy burze, gdzie dostęp do Internetu może być kluczowy dla koordynacji działań ratunkowych.

Źródło zdjęć: RossHelen / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Radio 24, Starlink