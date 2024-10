Elon Musk i chybiona inwestycja? Akcje runęły na łeb na szyję

Od czasu kiedy Elon Musk przejął Twittera, platforma sukcesywnie traci na wartości. Ba, okazuje się, że nie tylko traci, ale wręcz runęła na łeb na szyję. Według danych z najnowszego raportu, wycena X/Twittera spadła o 80 procent.

Fundusz Fidelity właśnie wyliczył, że od czasu przejęcia przez Muska, wycena platformy społecznościowej skurczyła się do mniej niż jedna czwarta ceny zakupu. Miliarder przejął Twittera za 44 miliardy dolarów, podczas gdy teraz jej wartość szacuje się na 78 procent niższą. Fundusz Fidelity zainwestował w X około 19 ,7 milionów dolarów. Teraz nastąpiło znaczące obniżenie wartości jego udziałów, co wykazał w raporcie. Na koniec lipca wartość udziałów wynosiła 5,5 milionów dolarów, z czego wynika, że dzisiejsza wycena platformy X to 9,4 miliardy dolarów.

