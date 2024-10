Polski Internet przyspiesza, ale do liderów wciąż daleko

Szybkość Internetu jest jednym z kluczowych wskaźników postępu technologicznego i infrastrukturalnego. W Polsce dostęp do szybkiego Internetu poprawia się dynamicznie, jednak wciąż pozostaje nieco poniżej poziomów czołowych krajów świata. Według danych z września 2024 roku, Polska zajmuje 47. miejsce w rankingu prędkości Internetu mobilnego oraz 30. miejsce w kategorii Internetu stacjonarnego.

Szybkość Internetu mobilnego

Ookla, prowadząca serwis speedtest.net, opublikowała wrześniowy Speedtest Global Index. Wynika z niego, że średnia prędkość pobierania danych przez Internet mobilny w Polsce wynosi 56,18 Mb/s, co zbliża nas do światowej mediany wynoszącej 56,76 Mb/s. Wynik ten plasuje Polskę w środkowej części globalnego rankingu. Chociaż jest to solidna szybkość w porównaniu z wieloma rozwijającymi się krajami, Polska nadal pozostaje daleko za liderami, takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (413,14 Mb/s) czy Katar (350,50 Mb/s), które dominują w rankingu. W Europie, wyraźnie szybsze prędkości mobilne osiągają między innymi Holandia (142,22 Mb/s), Dania (133,57 Mb/s) czy Norwegia (129,16 Mb/s).

Warto zauważyć, że Polska wypada lepiej od wielu europejskich krajów, takich jak Włochy (54,11 Mb/s), Węgry (53,92 Mb/s) czy Hiszpania (47,22 Mb/s). Jednak wciąż istnieje przestrzeń do rozwoju, szczególnie że technologia 5G wciąż jest na etapie wdrażania.

Szybkość Internetu stacjonarnego

W przypadku Internetu stacjonarnego, Polska zajmuje wyższą pozycję – 30. miejsce na świecie, z przeciętną prędkością pobierania wynoszącą 157,02 Mb/s. Światowa mediana wynosi 94,16 Mb/s, więc nie mamy się czego wstydzić. Liderem w tej kategorii jest Singapur, z szybkością 305,01 Mb/s, a kolejne miejsca zajmują Zjednoczone Emiraty Arabskie (299,07 Mb/s) i Hongkong (285,23 Mb/s).

Na tle europejskim, Polska wypada przyzwoicie, choć ustępuje krajom takim jak Rumunia (208,58 Mb/s) czy Francja (230,34 Mb/s). W porównaniu z innymi państwami regionu, Polska wyprzedza jednak Czechy (70,98 Mb/s) i Węgry (175,35 Mb/s), a także Niemcy (91,58 Mb/s).

Wyzwania i perspektywy

Polska poprawia swoją pozycję w globalnych rankingach, dzięki inwestycjom w infrastrukturę sieciową oraz stopniowemu wdrażaniu technologii 5G. Jednak kluczowymi wyzwaniami pozostają rozbudowa zasięgu w mniej zurbanizowanych obszarach oraz dalsza poprawa szybkości połączeń, szczególnie w zakresie Internetu mobilnego.

Rozwój Internetu w Polsce wpisuje się w globalny trend dążenia do coraz szybszych i bardziej stabilnych połączeń. Wraz z rosnącymi wymaganiami użytkowników, zarówno w zakresie pracy zdalnej, jak i rozrywki online, konieczne są dalsze modernizacje sieci. W perspektywie kilku lat, dzięki wdrażaniu takich technologii, jak 6G oraz rozbudowie infrastruktury światłowodowej, Polska ma szansę zbliżyć się do czołówki europejskiej pod względem jakości połączeń internetowych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ookla / Speedtest.net