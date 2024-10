Kto ma najszybszy internet mobilny? Orange kolejny miesiąc na topie

RFBenchmark opublikował najnowszy, wrześniowy ranking pomiaru szybkości internetu mobilnego w Polsce. Po raz kolejny z bardzo dobrym wynikiem w 5G na czele tabeli znalazł się Orange. W 4G pierwsze miejsce przypadło jednak T-Mobile.

Sieć Orange była też najczęściej testowana przez użytkowników aplikacji RFBenchmark – przypadło na nią 32,9% wszystkich pomiarów. Niewiele mniej testów – 32% – przeprowadzili klienci Play. Na dalszych pozycjach znalazły się Plus (18,1%) oraz T-Mobile (17%). Łącznie we wrześniu przeprowadzono 425 352 testy.

Pomiary internetu 5G

Sieć Orange po raz kolejny znalazła się na podium w klasyfikacji najszybszego internetu mobilnego 5G, mocno odsadzając konkurencję. Co prawda wrześniowy wynik szybkości pobierania danych 317,4 Mb/s to mniej niż operator pozwalał uzyskać w sierpniu (341,6 Mb/s), a nawet w lipcu (318,3 Mb/s), ale wciąż konkurencja ma wiele do nadrobienia. We wrześniu T-Mobile osiągnął rezultat 247,1 Mb/s, co jest rezultatem lepszym od sierpniowego o prawie 65 Mb/s. W tyle pozostają dwaj pozostali operatorzy – Play (170,8 Mb/s) oraz Plus (137,7 Mb/s).

Pod względem średniej szybkości wysyłania danych 5G nie zaszły większe zmiany. Orange jest liderem, dzięki wynikowi 51,2 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Play (46,5 Mb/s), na trzecim T-Mobile (45,1 Mb/s), a zestawienie zamyka Plus (27,9 Mb/s).

5G Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 317,4 Mb/s 170,8 Mb/s 137,7 Mb/s 247,1 Mb/s Szybkość wysyłania 51,2 Mb/s 46,5 Mb/s 27,9 Mb/s 45,1 Mb/s Ping 21,5 ms 24,2 ms 27,4 ms 25,4 ms Liczba pomiarów 27898 35723 24050 18754



Orange triumfował także w kategorii najniższego opóźnienia z wynikiem 21,5 ms. Na drugim miejscu znajduje się Play (24,2 ms), na trzecim T-Mobile (25,4 ms), a na końcu Plus (27,4 ms).

Pomiary internetu 4G/LTE

W pomiarach LTE rywalizacja przebiega inaczej – we wrześniu po raz kolejny na czele tabeli uplasował się T-Mobile ze średnią prędkością pobierania danych 46,2 Mb/s. Play, z rezultatem 41 Mb/s, uplasował się na drugiej pozycji, wyprzedzając Orange, który zanotował wynik 40,1 Mb/s. Plus zamyka zestawienie z wynikiem 39,3 Mb/s.

Play zachował za to pierwsze miejsce w kategorii wysyłania danych w LTE, uzyskując wynik 22,1 Mb/s. T-Mobile z prędkością 20,3 Mb/s zajmuje drugą pozycję, a trzecie Orange, uzyskując 19,9 Mb/s. W sieci Plus średnia prędkość wynosiła z kolei 17,8 Mb/s.

4G/LTE Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 40,1 Mb/s 41,0 Mb/s 39,3 Mb/s 46,2 Mb/s Szybkość wysyłania 19,9 Mb/s 22,1 Mb/s 17,8 Mb/s 20,3 Mb/s Ping 28,8 ms 29,6 ms 39,0 ms 33,8 ms Liczba pomiarów 109054 98882 50139 53512



W pomiarach ping triumfował Orange z wynikiem 28,8 ms. Play zajął drugie miejsce z rezultatem 29,6 ms, a trzecie T-Mobile z opóźnieniem 33,8 ms. Plus znów na końcu z wynikiem 39 ms.

