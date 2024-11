Internet mobilny w Polsce przyspieszył. Bez zmian w globalnym rankingu

W październiku internet mobilny w Polsce nieco przyspieszył, jednak nie zapewniło nam to awansu w rankingu Speedtest Global Index. Nasz kraj po kilku wcześniejszych skokach w tabeli pozostaje na odległej pozycji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Firma Ookla zaprezentowała najnowsze zestawienie w rankingu Speedtest Global Index z wynikami pomiarów za październik 2024 r. W minionym miesiącu mediana prędkości pobierania internetu w Polsce wynosiła 61,66 Mb/s, co oznacza wzrost o 5,48 Mb/s w stosunku do września, który nasz kraj zakończył z wynikiem 56,18 Mb/s. Nie przyniosło to jednak zmian w tabeli i obecnie Polska zajmuje 47. pozycją w globalnym zestawieniu.

Za nami Niemcy i Wielka Brytania, wysoko przed nami Bułgaria

Globalna mediana w październiku wynosiła 59,15 Mb/s, a wolniejszy internet mobilny mają takie kraje, jak Niemcy (57,50 Mb/s, 51. miejsce), Wielka Brytania (56,34 Mb/s, 53. miejsce) czy Włochy (54,37 Mb/s). Z drugiej strony szybszy internetem mobilnym niż Polacy mogą się cieszyć mieszkańcy Rumunii (63,44 Mb/s, 46. miejsce), Kosowa (68,24 M/s, 44. miejsce) czy Gruzji, która awansowała aż o 28 pozycje (74,47 Mb/s, 42. miejsce).

Do ścisłej czołówki bardzo nam daleko, a na podium niezmiennie pozostają trzy państwa z Bliskiego Wschodu. Najszybszy na świecie internet mobilny dostarczają operatorzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (428.53 Mb/s). Na drugim miejscu w globalnym rankingu znalazł się Katar (356,74 Mb/s), a na trzecim Kuwejt (258,51 Mb/s).

Wśród państw Europy najwyższą pozycję w Speedtest Global Index ma Dania (149.73 Mb/s, 4. miejsce), a tuż za nią nieoczekiwanie znalazła się Bułgaria (147,68 Mb/s, 5. miejsce), która wyprzedziła nawet Koreę Południową (146,42 Mb/s, 6. miejsce).

W zestawieniu Speedtest Global Index znalazły się też dwa polskie miasta. Najszybszy internet mobilny notowany był w Warszawie (135,25 Mb/s, 35. miejsce na świecie, awans o 2 pozycje) oraz w Krakowie (113,83 Mb/s, 41. miejsce, awans o 6 pozycji).

W rankingu internetu stacjonarnego Polska w październiku znalazła się na 29. pozycji (awans o 1 miejsce) z medianą prędkości pobierania danych 167,46 Mb/s. Światowa mediana w tym zestawieniu to 94,52 Mb/s, a najszybszy internet stacjonarny dostępny jest w Singapurze (316,99 Mb/s).

Zobacz: Najszybszy Internet w Polsce? T-Mobile pokonał konkurencję, z jednym wyjątkiem

Zobacz: Kto ma najszybszy Internet mobilny w Polsce? Tak było w październiku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ookla, opracowanie własne