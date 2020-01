Smartfony jak broń i alkohol – tylko dla pełnoletnich. Nowy projekt ustawy w amerykańskim stanie Vermont

Zakaz stosowania telefonów komórkowych i smartfonów przez osoby poniżej 21 roku życia – to nowy pomysł senatora z amerykańskiego stanu Vermont. Za używanie tych rządzeń ma grozić kara pieniężna lub odsiadka. Szaleństwo? Nie, to tylko polityka.

Amerykańskie prawo o wiele bardziej surowo podchodzi do definicji pełnoletności i związanych z tym przywilejów. Alkohol dostępny jest od 21 roku życia, niedawno podobne federalne ograniczenie objęło sprzedaż papierosów. Stanowe przepisy równie restrykcyjnie regulują też noszenie i posiadanie broni przez nieletnich. Dotyczy to także stanu Vermont, który w ostatnim czasie zabronił osobom poniżej 21 roku życia zakupu broni, chyba że przejdą kurs bezpieczeństwa myśliwego. Według nowej propozycji, do tej listy zakazanych owoców dołączą telefony komórkowe.

Projekt nowej ustawy oznaczony symbolem S.212 zgłosił demokratyczny senator John Rodgers. W dokumencie pada stwierdzenie, że jeżeli osoby poniżej 21 roku życia „nie są wystarczająco dojrzałe”, aby posiadać broń, palić papierosy lub pić alkohol, wówczas ta sama zasada powinna mieć zastosowanie do korzystania z telefonu komórkowego.

Senator podaje w projekcie przykłady, że smartfon w rękach amerykańskiej młodzieży bywa równie niebezpieczny, jak broń palna. Po pierwsze używanie telefonu przez młodych ludzi podczas prowadzenia samochodu jest przyczyną wielu śmiertelnych wypadków. Po drugie nie ustaje problem nękania nastolatków przez ich rówieśników za pomocą smartfonów. Niektóre z tych sytuacji kończyły się samobójstwami.

Internet i media społecznościowe, dostępne głównie za pośrednictwem telefonów komórkowych, służą do radykalizacji i rekrutacji terrorystów, faszystów i innych ekstremistów. Telefony komórkowe były często wykorzystywane przez młodocianych masowych zabójców do analizy poprzednich strzelanin - stwierdza projekt ustawy.

W senatorskim projekcie znalazła się propozycja, by używanie telefonu komórkowego przez osoby poniżej 21 roku życia karane były grzywną w wysokości 1000 USD lub roczną karą więzienia.

Czy naprawdę senator Rodgers ma tak radykalne poglądy i chce wprowadzić w życie prawo, które musiałoby wzbudzić ogromny sprzeciw Amerykanów? Wprost przeciwnie, to tylko polityczna zagrywka. Senator jest wielkim zwolennikiem prawa do posiadania broni, a ostatnie zmiany prawne, narzucającego ograniczenia w jej dostępności, uważa za łamanie konstytucji. W wypowiedzi dla lokalnych mediów senator Rodgers przyznał, że przedstawił projekt ustawy, aby wypowiedzieć się na temat broni palnej. Stwierdził, że ustawodawca „wydaje się dążyć do odebrania nam praw wynikających z drugiej poprawki”. A na koniec senator stwierdził:

Nie mam złudzeń, że projekt przejdzie. Prawdopodobnie sam bym za nim nie zagłosował.

Źródło tekstu: CNET, Times Argus