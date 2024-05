Słaby kwartał Apple - to wina Azjatów

Apple zaprezentował swoje wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku, kończący się fiskalnie 30 marca. iPhone'y nie sprzedają się już tak dobrze jak kiedyś.

10% spadek sprzedaży iPhone'ów

Apple odnotował w I kwartale 10% spadek wartości sprzedanych iPhone'ów w ujęciu rok do roku i jednoczesny aż 14% wzrost wartości sprzedanych usług. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 90,75 mld dolarów i była o 4% niższa niż przed rokiem. Zysk netto również spadł, osiągając i tak imponujące 23,63 mld dolarów.

Za spadkiem sprzedaży stoją kraje azjatyckie. Sprzedaż netto spadła w Chinach (PRC, Tajwan i Hongkong), Japonii i pozostałych krajach regionu Azji i Pacyfiku. Jednocześnie w obu Amerykach i Europie różnice były pomijalne i mogą być spokojnie zaokrąglone do zera.

Najwięcej dzieje się u Apple'a w kategorii Apple Services, obejmującej między innymi subskrypcje, gwarancje, licencje na wyszukiwarki czy płatności mobilne. Sprzedaż w wysokości 23,9 mld dolarów przekroczyła oczekiwania analityków, a firma spodziewa się dalszego, dwucyfrowego wzrostu w II kwartale.

Przy okazji ogłoszenia wyników zarząd Apple zatwierdził dodatkową rundę wykupu akcji na kwotę do 110 miliardów dolarów — największy program odkupu w historii firmy. Firma ogłosiła również dywidendę gotówkową w wysokości 25 centów amerykańskich na akcję, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu do poprzedniego okresu.

