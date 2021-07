SentiOne z wysoką dotacją od NCBR na rozwój sztucznej inteligencji. Zyskają chatboty i voiceboty

SentiOne otrzyma niemal 19 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwijanie swojej sztucznej inteligencji. Środki te posłużą do ulepszania wszystkich produktów firmy, w tym chatbotów i voicebotów.

SentiOne to polska firma technologiczna zajmująca się monitoringiem Internetu i mediów społecznościowych oraz automatyzacją obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Otrzyma ona 18,8 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwijanie zaawansowanej technologii rozumienia języka naturalnego w językach polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim. To do tej pory najwyższa kwota przyznana przez NCBiR na rozwój konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Ze swej strony SentiOne zainwestuje w projekt 5,2 mln zł, przeznaczając łącznie 24 mln zł na udoskonalenie swoich dotychczasowych produktów: monitoringu Internetu opartego o AI oraz chatbotów i voicebotów, a także zapewnienie firmie pozycji lidera na rynkach zagranicznych.

To już trzeci grant badawczo-rozwojowy dla SentiOne. Sukces poprzedniego projektu, który pozwolił nam rozwinąć technologię konwersacyjnej sztucznej inteligencji i podbić rynek botów, utwierdził nas w przekonaniu, że to słuszny kierunek rozwoju dla naszej spółki. Pandemia COVID-19 pokazała, że to właśnie umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii pomogło firmom optymalizować swoje koszty, usprawnić wewnętrzne procesy i zwiększać sprzedaż. Pozyskanie prawie 19 mln zł na trzyletni projekt daje nam wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby kontynuować rozwój najlepszej na świecie technologii rozumienia języka naturalnego. To właśnie dzięki naszym autorskim algorytmom jesteśmy w stanie skutecznie wspierać czołowe spółki z branży bankowości, ubezpieczeń, energetyki i telekomunikacji w transformacji cyfrowej.

– powiedział Kamil Bargiel, założyciel i CEO SentiOne

SentiOne stosuje algorytmy sztucznej inteligencji we wszystkich swoich produktach: monitoringu Internetu, platformie do obsługi klientów, automatycznie podpowiadającej najlepsze rozwiązania ich problemów, oraz chatbotach i voicebotach, które rozumieją intencje rozmówcy ze skutecznością na poziomie 96%. To lepiej niż niejeden człowiek. Ze wsparcia botów SentiOne korzystają działy obsługi klienta między innymi w Alior Banku, BNP Paribas oraz Kruk S.A.

Polska spółka planuje podbój rynków zagranicznych

Środki z dotacji NCBiR posłużą do rozwoju wszystkich linii biznesowych SentiOne. Do tej pory zaawansowana analiza danych, opinii internautów i konwersacji z klientem była dostępna tylko w kanałach własnych. Od teraz modele AI będą także przyuczane do analizy wszystkich form komunikacji z klientem, jak: e-maile, ankiety, kwestionariusze czy zapisy rozmów. Dzięki temu powstanie autorska platforma Voice of The Customer, która pozwoli kompleksowo przeanalizować komunikację firmy z klientami. Dodatkowo flagowe funkcje, czyli Raporty AI oraz alerty kryzysowe, dostępne do tej pory tylko dla języka polskiego; zostaną uruchomione także w językach hiszpańskim, angielskim i niemieckim. Stworzenie wielojęzycznego modelu AI umożliwi SentiOne rozwój międzynarodowy na dużą skalę. Projekt obejmuje opracowanie jednego modelu wielojęzycznego do rozpoznawania intencji, klasyfikowania fraz oraz rozumienia motywacji klientów. Trwają już prace nad budową nowego środowiska do tworzenia i przyuczania nowych modeli AI.

Stworzenie bota, który obsłuży klientów w wielu językach jednocześnie, pozwoli na poszerzenie naszej oferty za granicą, zaspokojenie potrzeb międzynarodowych zagranicznych organizacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacja od NCBiR to zasługa dwuletniej pracy naszego zespołu AI Research nad głębokim uczeniem (ang. deep learning) i automatyzacji ekstrakcji informacji wielojęzycznych z potocznych tekstów na potrzeby interfejsów konwersacyjnych i analizy doświadczeń klientów. W skrócie to technologia, która pozwoli nam stworzyć jeszcze lepszy system SentiOne Listen i Automate.

– powiedział Michał Brzezicki, założyciel i CTO SentiOne, Kierownik Badań i Rozwoju

Źródło zdjęć: SentiOne

Źródło tekstu: SentiOne