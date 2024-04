Samsung świętuje. W tej fabryce wyprodukowano miliard smartfonów Galaxy

Gdzie są produkowane smartfony Samsunga? Na przykład w Wietnamie, w fabryce Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT). Powstała ona w 2013 roku, a jej oficjalny start nastąpił w 2014 roku. Od tego czasu z jej taśm montażowych zjechał miliard smartfonów Galaxy.

Osiągnięcie tak znaczącego kamienia milowego było dla wietnamskiej fabryki Samsunga powodem do świętowania. W przygotowanym programie wziął udział między innymi dyrektor generalny fabryki SEVT, Park Sung Ho, a także przedstawiciele komitetu wykonawczego związków zawodowych, przedstawiciele szczebla kierowniczego zakładu oraz przedstawiciele pracowników.

W czasie świętowania pokazano film obrazujący drogę fabryki do osiągnięcia kamienia milowego w postaci miliarda wyprodukowanych smartfonów. Po drodze było kilka mniejszych kamieni milowych, z których każdy skojarzony został z flagowym smartfonem koreańskiego producenta. I tak:

Każdy kamień milowy w produkcji oznacza ulepszenie technologii, projektu i funkcji odpowiednich linii smartfonów. Od samego początku SEVT jest odpowiedzialny za produkcję flagowych produktów Samsunga, w szczególności tych najbardziej luksusowych.

Nasz Samsung rozpoczął produkcję pierwszego telefonu komórkowego w 1988 roku. Do chwili obecnej łączna produkcja telefonów Samsung na całym świecie to ponad 6 miliardów sztuk. Czas potrzebny na osiągnięcie liczby pierwszego miliarda produktów telefonicznych Samsung na świecie wynosił 21 lat, ale w przypadku samego SEVT osiągnięcie tej liczby zajęło zaledwie 10 lat. To wystarczy, aby pokazać siłę i dumę naszej fabryki.