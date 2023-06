Rząd wyda ponad 10 mld zł na internet. Światłowód ma być w całej Polsce

Rząd ogłosił nowe konkursy na dofinansowanie budowy sieci światłowodowych. Mowa o kwotach przekraczających nawet 10 mld zł. W konkursach mogą wziąć udział także mali operatorzy, dla których przygotowano preferencyjne warunki.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister cyfryzacji Janusz Cieszyński i minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda ogłosili konkursy na największe w historii dofinansowanie budowy szerokopasmowego internetu. Plan zakłada budowę infrastruktury na terenach, które dotychczas nie miały dostępu do szybkiej sieci.

Rząd zamierza zapewnić dostęp do szybkiego internetu o prędkości min. 300 Mb/s do wszystkich domów i przedsiębiorstw w Polsce, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania ze światłowodu. Do 2026 roku w zasięgu szybkiej sieci ma się znaleźć ponad 1,7 mln nowych gospodarstw domowych. Dzięki temu za trzy lata szybka sieć będzie dostępna praktycznie w 100 proc. gospodarstw domowych w każdym województwie.

🔴Minister @jciesz i minister @MFIPR_GOV_PL @GrzegorzPuda ogłosili dziś na wspólnej konferencji konkursy na budowę szybkiej sieci internetowej.

✅️ ponad 10 mld na inwestycje

✅️ budowa infrastruktury na terenach, które dotychczas nie miały dostępu do szybkiej sieci. pic.twitter.com/WneD6g5hDn — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) June 2, 2023

Zasady konkursów zakładają także objęcie zasięgiem szybkiej sieci szkół, placówek ochrony zdrowia i urzędów – pod warunkiem, że dotąd nie miały dostępu do szybkiego internetu.

Na realizację swoich polanów rząd pozyskujemy środki z dwóch źródeł finansowania: Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Mowa o kwotach od ponad 7 do nawet 10 mld złotych.

Na potrzeby konkursów Polska została podzielona na 402 obszary konkursowe:

152 obszarów w ramach FERC: dostęp do szybkiego internetu zyska 675 tys. gospodarstw domowych – kwota alokacji 2 935 109 997 zł.

w ramach FERC: dostęp do szybkiego internetu zyska – kwota alokacji 2 935 109 997 zł. 250 obszarów w ramach KPO: dostęp do szybkiego internetu zyska 1 050 tys. gospodarstw domowych – kwota alokacji 4 245 703 411 zł.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w dniach od 1 do 31 lipca.

Rządowe plany obejmują preferencyjne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują dużym kapitałem, ale mogą budować niewielkie sieci na małym obszarze. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z doświadczeniem w inwestycjach telekomunikacyjnych liczonym od 2015 roku. Rząd obiecuje, że w takich przypadkach będzie mniej formalności i zgód.

Kolejnym uproszczeniem jest wprowadzenie tzw. stawek jednostkowych, czyli środków w określonej wysokości wypłacanych beneficjentowi bez szczegółowej kontroli dokumentów finansowych projektu. Beneficjent musi jedynie udowodnić, że cel projektu został zrealizowany.

Biorąc pod uwagę postępującą inflację, a więc rosnące ceny usług, materiałów i urządzeń, rząd wprowadzi mechanizm waloryzacji dofinansowania o wskaźnik specyficzny dla inwestycji telekomunikacyjnych. Wszystko, co musi zrobić beneficjent, aby skorzystać z takiej waloryzacji, to realizować projekt zgodnie z harmonogramem.

Źródło zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji