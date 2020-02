Ranking SpeedTest.pl za styczeń 2020 r. To nowa wersja, czy będzie bardziej miarodajna?

SpeedTest.pl przedstawił ranking dostawców Internetu w Polsce za styczeń 2020 r. Co ciekawe, formuła zestawienia zmieniła się, jest ono teraz bardziej interaktywne, można więc dokładniej sprawdzić pewne dane, pojawił się także podział na województwa.

Styczniowe zestawienie powstało na podstawie 3,1 mln testów (2,4 mln z aplikacji web i 702 tys. z aplikacji mobilnych). Zestawienie ogólne to rezultat wyników testów uzyskanych w aplikacji web, kolejne – Mobile – to połączenie 3G i 4G, w kategorii LTE są tylko pomiary 4G, ostatnią z nich jest Wi-Fi. Na stronie SpeedTest.pl można te kategorie dowolnie zmieniać, otrzymując bardziej szczegółowe wyniki.

Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w danej kategorii (ogólnej, mobilnej, LTE albo Wi-Fi).

Ranking Ogólny - styczeń 2020

Poniższa tabela przedstawia ranking dla całej Polski. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej). Jak widać, niezmiennie na najwyższym miejscu podium zostaje INEA (132,62 Mb/s).

Ranking Mobile - styczeń 2020

Tu również ranking obejmuje całą Polskę, dane uwzględniają szybkości uzyskane przez 3G i 4G. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej). Podobnie jak we wcześniejszych zestawieniach, na czele znajdują się T-Mobile (25,93 Mb/s) i Orange (23,72 Mb/s), za nimi Play (22,74 Mb/s), a na końcu Plus (20,29 Mb/s).

Ranking LTE - styczeń 2020

Biorąc pod uwagę wyniki w powyższej kategorii, nie należy się dziwić, że w rankingu LTE kolejność na podstawie prędkości pobierania danych została zachowana. Ponownie na pierwszym miejscu znajduje się T-Mobile z (29,40 Mb/s), za nim nieco już dalej plasuje się Orange (26,22 Mb/s), a następnie Play (25,22 Mb/s) i na szarym końcu Plus (22,51 Mb/s). Podobnie wyglądało to we wcześniejszych edycjach rankingu, więc metoda zbierania danych i ich interpretacji nie uległa zmianie.

Rankingi z podziałem na województwa

Zaglądając na stronę raportu https://www.speedtest.pl/ranking, można zapoznać się też z dokładnymi danymi w podziale na województwa, w każdej z czterech kategorii (ogólny, mobile, LTE i Wi-Fi). To ciekawa funkcja, która uściśla do pewnego stopnia wyniki. Dzięki takiemu podziałowi można się na przykład dowiedzieć, że w województwie mazowieckim w testach LTE góruje T-Mobile, ale już w wielkopolskim Orange, w kujawsko-pomorskim Play, a w opolskim – Plus. A jeżeli ktoś jest spragniony bardziej szczegółowej wiedzy, może także sprawdzić wyniki dla największych miast.

Źródło zdjęć: SpeedTest.pl

Źródło tekstu: SpeedTest.pl, wł.