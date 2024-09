Będzie szybszy Internet. Skorzystają tysiące Polaków

Polski Światłowód Otwarty podał najnowsze dane o rozbudowie swojej sieci światłowodowej. W sierpniu spółka rozszerzyła dostępność internetu FTTH o ponad 33 tys. gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty, operator hurtowy, w którym połowię udziałów ma Play, co miesiąc podsumowuje postępy w rozbudowie zasięgu sieci FTTH dostarczanej dla operatorów detalicznych. Jak było w sierpniu 2024?

W minionym miesiącu w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 11 290 nowych gospodarstw domowych z 32 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Wojkowicach (1720), Gdańsku (1417) i Warszawie (907).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bielsko-Biała

Bobrowniki

Bydgoszcz

Bytom

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Głogów

Głowno

Kalisz

Katowice

Kielce

Kraków

Lubin

Lublin

Łódź

Opole

Parczew

Płock

Pruszków

Pułtusk

Rogoźnik

Ruda Śląska

Rumia

Sopot

Tomaszów Mazowiecki

Warszawa

Wojkowice

Wrocław

Zabrze

Zielona Góra

Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 21 937 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył w sierpniu zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 33 tys. gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty to hurtowy operator zapewniający operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. Ruszając w marcu 2023 r., PŚO przejął sieć w standardzie HFC należącą do UPC Polska, a obecnie w zasięgu PŚO znajduje się już ponad 3,8 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku spółka planuje wybudować w sumie 2 mln nowych łączy, zapewniająca zasięg dla ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Zobacz: Orange: dostęp do światłowodu FTTH będzie tańszy

Zobacz: Plus przyspiesza. Światłowodem teraz do 2 Gb/s

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Polski Światłowód Otwarty