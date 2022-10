Polacy to prawdziwe psuje. Dotyczy nawet połowy z nas

Międzynarodowy Dzień Naprawy już jutro. Warto zatem zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Polacy traktują swoje smartfony. Okazuje się, że lubią je niszczyć i wymieniać na nowe.

Producenci dokładają wszelkich starań, by ich smartfony były jak najwytrzymalsze. Wiele modeli posiada certyfikaty wodo i pyłoszczelności, a ich ekrany pokryte są wytrzymałym szkłem. Niestety, często jest to za mało, by ochronić telefon przed upadkiem lub bardziej ekstremalnymi czynnikami zewnętrznymi.

Jak Polacy psują smartfony?

Digital Care przeprowadził sondę wśród użytkowników smartfonów, która pokazała, że to kobiety (52%) częściej psują urządzenia mobilne niż mężczyźni. Co więcej, badanie wskazuje, że wiek posiadaczy również może mieć wpływ na to, jak często psujemy smartrfona. Okazuje się, że osoby młode w wieku 18-29 lat są tymi, które najczęściej muszą wymienić swój telefon ze względu na uszkodzenie. Aż 63% ankietowanych osób w tym przedziale wiekowym musiało wymienić przynajmniej raz urządzenie ze względu na usterkę mechaniczną.

Co ciekawe, wychodzi na to, że Polacy psują smartfony nie na plaży, w pracy ani podczas aktywności fizycznej, lecz w domu. Mowa tu o aż 40% wszystkich uszkodzeń. Badanie wskazało, że najczęstszym komponentem, który się psuje jest wyświetlacz (75%). Nic dziwnego, w końcu jest ze szkła i zajmuje znaczną część powierzchni smartfona.

W jakich sytuacjach niszczymy urządzenia? Jak pokazuje badanie, przede wszystkim smartfony wypadają nam z rąk (36%). Rzadziej wysuwają się z torby, plecaka lub kieszeni (18%). Tak samo często telefon niszczy się podczas zalania/wpadnięcia do wody. Sprzęt uszkadzamy także w dość niecodziennych sytuacjach, aż 6% osób twierdzi, że zniszczenie było związane ze zgnieceniem smartfona, a nawet zostało spowodowane przez zwierzę domowe (2%).

Jak Polacy zabezpieczają swoje smartfony?

Polacy najchętniej stosują zabezpieczenia w formie etui ochronnego i szkła hartowanego. Digital Care informuje, że odpowiednio 64% i 61% ankietowanych stosuje te formy ochrony swojego smartfona. Niemal co trzeci użytkownik telefonu wybiera pokrowiec czy folię ochronną. Jak jednak wynika z przedstawionych danych, żadne z powyższych rozwiązań nie gwarantuje uniknięcia uszkodzeń mechanicznych. Z tego względu warto zastanowić się nad alternatywami, czyli ubezpieczeniami sprzętu bądź usługami serwisowymi, a na takie decyduje się już zaledwie 13% Polaków.

Jeżeli już dojdzie do jakiejś usterki, to Polacy zwykle zaniechają jakichkolwiek napraw. 56% badanych rezygnuje z wymiany uszkodzonej części ze względu na zbyt wysokie koszty wymiany i niską opłacalność.

Źródło zdjęć: T.Dallas / Shutterstock

Źródło tekstu: Digital Care oprac. własne