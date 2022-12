3/4 Polaków posiada ten sprzęt. 10 lat temu było to nie do pomyślenia

W szkole nauczyciele matematyki twierdzili, że przecież nie będziemy nosić przy sobie cały czas kalkulatorów. Wiadomo już, że potwornie się mylili. Dzisiaj smartfon znajduje się w kieszeni zdecydowanej większości Polaków.

W ciągu ostatniej dekady nastąpił dynamiczny rozwój branży GSM. Klasyczne klawiszowce powoli zaczęły odchodzić do lamusa, a ich miejsce zajęły smartfony. Dekadę temu niełatwo było przewidzieć taki rozwój wydarzeń.

Trzech z czterech Polaków posiada smartfona

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Digital Care, w ciągu dziesięciu lat odsetek osób posiadających smartfony w Polsce wzrósł z 5,4% do 76%. Okazuje się, że skutecznie wyparły telefony klawiszowe i stacjonarne. Dekadę temu z tradycyjnych komórek z klawiaturą korzystało 82,6% Polaków. Jednak od tego czasu liczba użytkowników klawiszowców zmalała do 17,3%. Co więcej, praktycznie całkiem zniknęły telefony stacjonarne. Obecnie znajdują się w zaledwie 4,3% gospodarstw domowych, podczas gdy w 2012 było to 32,1%.

Okazuje się, że coraz rzadziej korzystamy z komputerów stacjonarnych. O ile w 2012 roku posiadało je 31,6% osób, tak obecnie jedynie 4,7%. W tym czasie dwukrotnie wzrosła liczba użytkowników komputerów przenośnych (notebook, laptop, tablet) – z 20% w 2012 r. do 42% w 2022 r. Co ciekawe łączny odsetek osób posiadających w domu komputer stacjonarny, laptop, czy tablet spadł w ciągu ostatnich 10 lat z 51,6% do 46,7%. Było to w głównej mierze spowodowane rosnącą popularnością smartfonów, które zaczęły stopniowo przejmować funkcje komputerów osobistych. Podwoiła się też liczba korzystających z konsol do gier (PlayStation, Xbox, Nintendo) – z 2,9% do 5,7%.

Jeszcze 10 lat temu 40,9% Polaków w ogóle nie korzystało z Internetu, obecnie nie robi tego ponad 17%. W 2012 roku codzienne zaglądanie do sieci było aktywnością popularną wśród 35,9% osób. Dekadę później aż 69,3% z nas bywa online każdego dnia. Według danych Kantar Public zarówno 10 lat temu, jak i obecnie, jeśli już używaliśmy Internetu, to robiliśmy to każdego dnia. Aktywność 4-5 razy w tygodniu i rzadziej, w obu przypadkach, deklarowało mniej niż 10 proc. z nas

