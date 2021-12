Zapłacisz więcej za prąd. Wiemy o ile

Nieoficjalnie zapowiedzi i przewidywania stały się faktem. W 2022 roku wszyscy zapłacimy więcej za energię elektryczną. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe, wyższe taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych.

Najważniejsze pytanie brzmi jednak — ile zapłacimy więcej za prąd od stycznia 2022 roku? W oficjalnym komunikacie URE możemy przeczytać:

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie.