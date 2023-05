Play ma większe przychody, nowych klientów, buduje światłowód. Wyniki za 1Q2023

Grupa Play podsumowała pierwszy kwartał 2023 roku i chwali się mocnymi wynikami biznesowymi i finansowymi. Operator zwiększył przychody, pozyskał też nowych klientów, rozbudowuje sieć stacjonarnego internetu w modelu otwartym.

Całkowite przychody Grupy Play wzrosły o 34% w skali rocznej, do kwoty 2,4 mld zł a wskaźnik EBITDAaL przekroczył 1 mld zł, wzrastając prawie o 24% r/r.

Jako istotne dokonanie pierwszego kwartału Grupa Play odnotowuje uruchomienie sieci stacjonarnego internetu w otwartym modelu dostępu. Chodzi o Polski Światłowód Otwarty, spółkę, w której udziały pozyskał fundusz InfraVia Capital Partners.

Zobacz: Play sprzedał Francuzom światłowody UPC

Play: wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku

Z najnowszego podsumowania Play wynika, że liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła w skali roku o ponad 6,5% i przekroczyła liczbę 17,1 mln. Jednocześnie liczba aktywnych klientów mobilnych wyniosła 12,8 mln i wzrosła w ujęciu rocznym o 3%.

Play do swych sukcesów zalicza także pozycję lidera w przenoszeniu numerów – w pierwszym kwartale operator pozyskał na czysto 18,4 tys. numerów z innych sieci.

Zobacz: Play jak przecinak. Tak Polacy przenoszą numery w 2023 roku

Liczba abonentów usług stacjonarnych oraz usług dla domu pod koniec pierwszego kwartały wynosiła w Play ponad 2 mln i wzrosła o 9,1% w skali roku.

Rozbudowa oferty i bazy klientów przekłada się na dobre wyniki finansowe. Całkowite przychody wzrosły przez rok o 34%, osiągając w I kwartale 2023 r. 2,4 mld zł. Przychody z usług mobilnych wzrosły w ujęciu rocznym o 6,7%, osiągając 1,1 mld zł w I kwartale 2023 r.

Wskaźnik EBITDAaL przekroczył 1 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 24% r/r.

Play rozbudowuje sieć

Play podkreśla także, że nieustannie rozbudowuje sieci komórkowe i stacjonarne. Na koniec marca fioletowy operator miał 10 742 stacje bazowe z zasięgiem LTE, a w pierwszym kwartale uruchomił 171 stacji. Obecnie ich liczba osiągnęła pułap 10 800.

W ostatnim dniu marca Play sfinalizował umowę z firmą InfraVia Capital Partners – fundusz ten pozyskał 50% udziałów spółki zależnej Play o nazwie Polski Światłowód Otwarty. Wspólne przedsięwzięcie ma umożliwić budowę największej w Polsce stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu. Spółka Polski Światłowód Otwarty zamierza rozszerzyć zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej.

Wśród swoich dokonań za miniony kwartał Play wymienia także zwiększenie udziałów w spółce SferaNet, operatorze sieci światłowodowych na Podbeskidziu, do 86,5% akcji. Ma się to przyczynić się do poszerzania zasięgu usług światłowodowego internetu i telewizji cyfrowej.

W pierwszym kwartale 2023 roku nasza determinacja, elastyczność i odporność znalazły odzwierciedlenie w niezwykle mocnych wynikach finansowych i dalszym rozwoju Grupy Play. Decyzja o udostępnieniu naszej infrastruktury stacjonarnej w otwartym modelu, we współpracy z InfraVia, za pośrednictwem spółki zależnej Polski Światłowód Otwarty jest przełomową inicjatywą mającą na celu przyspieszenie cyfryzacji Polski i zapewnienie wszystkim klientom wolności wyboru. Jestem dumny z osiągnięć połączonych zespołów Play, UPC i 3S, które pozwalają w dalszym ciągu umacniać naszą pozycję lidera z korzyścią dla polskich konsumentów oraz zapewniać im superszybkie usługi telekomunikacyjne, niezbędne w ich codziennym życiu

– powiedział Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.

Zobacz: Play ma już 10 800 stacji bazowych. Oto gdzie ruszyły nowe (aktualizacja)

Zobacz: Światłowód spółki Play dociera do tysięcy nowych gospodarstw domowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Play

Źródło tekstu: Play