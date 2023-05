Światłowód spółki Play dociera do tysięcy nowych gospodarstw domowych

Polski Światłowód Otwarty, który w 50% należy do Grupy Play, pochwalił się zasięgiem. Od początku kwietnia w zasięgu sieci spółki znalazło się 6600 nowych gospodarstw domowych w prawie 30 miastach Polski.

Polski Światłowód Otwarty, w którym 50% udziałów ma Grupa Play, chwali się byciem największym wyłącznie hurtowym operatorem oferującym wszystkim detalistom otwarty, niedyskryminujący dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. Startując na początku kwietnia 2023 roku, spółka miała w zasięgu swojej sieci światłowodowej około 3,7 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku operator planuje zbudować 2 mln nowych linii, by docelowo dotrzeć do łącznie ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci Polskiego Światłowodu Otwartego będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gb/s.

6600 nowych gospodarstw domowych w zasięgu

Od początku kwietnia w zasięgu sieci Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 6600 nowych gospodarstw domowych w niemal 30 miastach w Polsce. Najwięcej nowych adresów do mapy zasięgu zostało dodanych w Krakowie (1025), Wrocławiu (843) i Łodzi (789). Pełna lista miast, w których zwiększył się zasięg światłowodu spółki wygląda tak:

Bydgoszcz,

Chorzów,

Ciechanów,

Częstochowa,

Gdańsk,

Kalisz,

Katowice,

Kielce,

Kołobrzeg,

Kraków,

Lublin,

Łódź,

Łuków,

Mińsk Mazowiecki,

Nowa Sól,

Opole,

Pabianice,

Piotrków Trybunalski,

Pułtusk,

Radom,

Rumia,

Sosnowiec,

Starogard Gdański,

Szczecin,

Świdnik,

Warszawa,

Wrocław,

Września,

Zabrze.

