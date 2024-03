Europejski „mObywatel” coraz bliżej. Prace powinny przyspieszyć

Parlament Europejski zagłosował za ustanowieniem ram Tożsamości Cyfrowej Unii Europejskiej. Powinno to przyspieszyć rozwój Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

Decyzja Parlamentu Europejskiego jest ważnym kamieniem milowym w dążeniu Unii Europejskiej do współtworzenia bezpieczniejszego i bardziej dostępnego świata. Dzięki temu konsorcjum POTENTIAL może przyspieszyć prace nad realizacją projektu pilotażu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EUIDW). Bierze w nim udział 19 państw UE oraz Ukraina. Zobowiązały się one do udostępnienia swoich portfeli UE w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych do rozporządzenia.

Nowo przyjęte ramy prawne i długo oczekiwana nowa wersja Architecture and Reference Framework Outline (ARF) umożliwią nam przyspieszenie rozwoju technicznego ekosystemu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej i przeprowadzenie prób w krajach uczestniczących. Naszym celem jest zapewnienie uznawanego w całej UE wysoce bezpiecznego, zorientowanego na użytkownika i interoperacyjnego ekosystemu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, który umożliwi obywatelom UE bezproblemowy dostęp zarówno do usług publicznych, jak i prywatnych. POTENTIAL czeka na pomyślny pilotaż EUDIW i realizację różnych scenariuszy, na poziomie krajowym i transgranicznym, co pozwoli uczestnikom projektu dzielić się swoją wiedzą i propozycjami z Komisją.

– powiedział Florent Tournois, koordynator projektu POTENTIAL

W ramach ARF ustanowiono wspólne normy i warunki techniczne dla państw członkowskich, tworząc nowe lub dostosowując te dotychczasowe do portfeli, które już funkcjonują.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej ma formę aplikacji na urządzenia mobilne. Użytkownicy mogą tam przechowywać swoje dane oraz nimi zarządzać. Ma to być łatwe i bezpieczne, a jednocześnie dawać pełną kontrolę nad danymi oraz chronić prywatność użytkowników. Narzędzie to ma być tworzone przy użyciu kodu open-source, w sposób przejrzysty, innowacyjny i bezpieczny, co ma zwiększyć zaufanie i odpowiedzialność związaną z wprowadzaniem portfeli narodowych do użytku. Oczywiście, każdy obywatel Unii Europejskiej będzie mógł skorzystać z portfela zupełnie za darmo.

Prototyp Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej ma zostać wdrożony we wszystkich krajach uczestniczących. Każdy z nich ma aktualnie inny poziom statusu portfela.

Projekt POTENTIAL

Projekt POTENTIAL jest prowadzony przez Francję i Niemcy, a uczestniczy w nim ponad 140 instytucji z sektora publicznego i prywatnego z całej Europy. Jednym z celów jest zapewnienie spójności, by wszystkie krajowe wdrożenia portfela współdziałały ze sobą, były interoperacyjne oraz przetestowane pod kątem zdefiniowanych przypadków użycia, online i offline:

usług e-Gov,

otwierania kont bankowych,

rejestracji kart SIM,

mobilnego prawa jazdy,

kwalifikowanego podpisu internetowego,

e-Recepty.

