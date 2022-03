Orange i T-Mobile – blisko pół miliona kart SIM dla obywateli Ukrainy

Operatorzy nieustannie rozdają darmowe karty SIM dla obywateli Ukrainy chroniących się w Polsce przed atakiem Rosji. Tylko w dwóch sieciach ich liczba zbliżą się już łącznie do pół miliona.

Darmowe startery dla uchodźców z Ukrainy rozdają wszyscy czterej mobilni operatorzy infrastrukturalni, a także na mniejszą skalę Mobile Vikings, ale to Orange i T-Mobile najchętniej dzielą się statystykami związanymi z dystrybucją bezpłatnych SIM-ów. Ich liczba nieustanie rośnie.

Zobacz: Mobile Vikings: 97% obniżki i darmowe karty SIM. To wsparcie dla Ukrainy

Orange rozdaje karty SIM na granicy i na dworcach, ale żeby usprawnić proces, operator rozszerzył akcję o Pocztę Polską. Bezpłatne startery Orange można odebrać w ponad 4700 urzędach pocztowych i filiach Poczty Polskiej. W pięć dni z tej opcji skorzystało 2,5 tys. osób. Łącznie Orange od 24 lutego przekazał do wczoraj 275 tys. darmowych starterów dla obywateli Ukrainy. Większa część, ponad 200 tysięcy, została rozdysponowana w ostatnich dniach – tydzień temu, 9 marca, operator informował, że rozdał 55 tysięcy starterów.

Pomoc Orange dla uchodźców to w dużej części zasługa wolontariuszy, którzy ułatwiają rejestrację i uruchomienie usługi. Jest to możliwe dzięki specjalnej aplikacji Orange. Łącznie pracuje przy tym już ponad 130 osób.

Podobnymi statystykami może pochwalić się T-Mobile. Dziś operator poinformował, że rozdał i zarejestrował blisko 200 tysięcy kart SIM w ofertach T-Mobile na kartę i Heyah. W dystrybucji starterów magentowej sieci również pomagają wolontariusze, których można spotkać na największych dworcach w Polsce i punktach recepcyjnych. Jest ich ponad 170.

Blisko 200 tysięcy – już tyle kart SIM nasi wolontariusze pomogli zarejestrować obywatelom i obywatelkom Ukrainy. Na zdjęciu poniżej możecie zobaczyć Asię, która tak jak ponad 170 naszych wolontariuszy pomaga rejestrować karty, na których skonfigurowaliśmy bezpłatne usługi (1/2) pic.twitter.com/Yhn5kYSHug — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) March 16, 2022

Łączna liczba starterów rozdanych w tych dwóch sieciach wynosi więc już około 475 tysięcy, jednak patrząc na dynamikę wydarzeń, wkrótce liczba ta przekroczy poziom 500 tysięcy. Zapotrzebowanie na karty wciąż będzie istniało – według najnowszych danych do Polski przybyło już 1,8 mln uchodźców z Ukrainy.

Operatorzy Play i Plus nie podali najnowszych statystyk dotyczących rozdanych kart, jednak i oni organizują dystrybucję darmowych starterów. Plius rozdaje je w całej Polsce we wszystkich swoich punktach sprzedaży – łącznie jest to około 20 tysięcy lokalizacji.

Zobacz: Zobacz, jak Orange i T-Mobile poprawiają jakość sieci przy granicy z Ukrainą

Zobacz: Darmowe startery Plusa i Plusha dostępne w sklepach, salonikach i na stacjach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock