Znany producent smartfonów z problemami. Zawiesili sprzedaż

Czy Oppo i OnePlus wychodzą z Europy? Producent temu zaprzeczył, ale w tej plotce jest ziarno prawdy – produkty obydwu firm wciąż są praktycznie niedostępne w Niemczech. Sytuacja przeciąga się od zeszłego roku, podobnie może być w Wielkiej Brytanii.

Niedawno sieć obiegły doniesienia o tym, że firmy Oppo i OnePlus zamierzają opuścić rynki Europy i całkiem zakończyć tu sprzedaż swoich produktów. Firmy szybko temu zaprzeczyły, wystosowując oficjalne wypowiedzi, z których wynika, że dalej zamierzają inwestować i rozwijać się w Europie.

Ta sytuacja nie dotyczy jednak Niemiec. U naszych zachodnich sąsiadów Oppo i OnePlus praktycznie wstrzymały swoją działalność. Niemiecka strona Oppo jest całkiem pusta, nie licząc informacji, że firma jest partnerem Ligi Mistrzów, natomiast OnePlus sprzedaje wyłącznie słuchawki, tablet i akcesoria. O co chodzi?

Sprawa nie jest nowa – to efekt zeszłorocznej decyzji Sądu Okręgowego w Mannheim, który na wniosek firmy Nokia w sierpniu 2022 r. zakazał sprzedaży telefonów Oppo na terenie Niemiec. Spór sądowy dotyczył naruszenia przez chińskiego producenta patentów Nokii na rozwiązania 4G oraz 5G i ma szerszy wymiar. Finowie już od 2021 roku prowadzą z Oppo batalię w tej sprawie, wnosząc sprawy sądowe na wielu rynkach w Azji i Europie. Po decyzji sądu w Mannheim sprzedaż w Niemczech wstrzymała również firma OnePlus, podporządkowana formalnie Oppo.

Zobacz: Oppo z zakazem sprzedaży smartfonów. Sąd zdecydował

Co dalej z działalnością obu marek? Tak długa przerwa w sprzedaży na tak dużym rynku jak Niemcy musi się wiązać z poważnymi stratami wizerunkowymi i finansowymi. O rozwój sytuacji zapytali producenta dziennikarze niemieckiego serwisu T3N, a w odpowiedzi otrzymali dość ogólnikową wypowiedź firmy:

Oppo nie opuszcza rynku niemieckiego, ale działalność została wstrzymana z powodu obecnego zakazu na rynku niemieckim. Oppo nadal proaktywnie negocjuje z Nokią i wierzymy, że sprawa zostanie ostatecznie rozwiązana.

Nie brzmi to zbyt optymistycznie i nie zwiastuje, że sytuacja szybko się zmieni. Na tym jednak nie koniec. Niewykluczone, że do podobnego zakazu dojdzie również w Wielkiej Brytanii. W styczniu 2023 r. Nokii udało się wygrać z Oppo przed brytyjskim sądem pierwszą sprawę o naruszenie patentów, choć nie doszło tam jeszcze do zakazu. Kolejne miesiące nie doprowadziły jednak do porozumienia, a wszystko zmierza do końca, jak w Niemczech. Plotki o wyjściu Oppo i OnePlus z Europy mogą mieć więc solidne podstawy.

Zobacz: Google nie ominie kara. Tak zdecydował europejski sąd

Zobacz: Niemcy: 60% sieci 5G wybudowały chińskie firmy. Zakaz będzie kosztowny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: 9to5Google, oprac. własne