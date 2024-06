Nowa ustawa wyeliminuje z Polski chińskie firmy? Rząd przyspiesza z KSC

W czerwcu ruszają konsultacje projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Rząd chce przyspieszyć prace, a tymczasem ekspert ostrzega, że nowe przepisy wyeliminują z Polski chiński sprzęt i oprogramowanie.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o rozpoczęciu konsultacji projektu nowej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Szef MC przekazał też, że 20 czerwca na Stadionie Narodowym odbędą się konsultacje społeczne dotyczące różnych aspektów cyberbezpieczeństwa.

Nowelizacja ustawy o KSC: będą konsultacje

Prace nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zainicjowane jeszcze przez rząd PiS, trwają od 2020 roku. Nowa ekipa kontynuuje te działania. Krzysztof Gawkowski ujawnił w wywiadzie dla TVP Info, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy kierowane przez niego ministerstwo skupiało się na pracach nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w aspektach dotyczących jego odbudowy, rozbudowy, umiejętnego zarządzania oraz wdrożenia sektorowego zarządzania na niższych poziomach cyberbezpieczeństwa.

Kolejnym krokiem są ogłoszone właśnie konsultacje dotyczące nowej ustawy. Po ich zakończeniu projekt ma zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale 2024 r.

Rząd skonsultuje się z Polakami na Stadionie Narodowym

Równolegle odbędzie się wielkie wydarzenie – 20 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie ministerstwo cyfryzacji przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące między innymi cyberodpowiedzialności, cyberhigieny oraz cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach.

Jesteśmy przed dyskusją o ochronie małoletnich w sieci przed pornografią, patostreamingiem. Jeżeli chcemy chronić dzieci, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile tam będzie monitoringu, a ile wolności

– powiedział minister cyfryzacji.

Krzysztof Gawkowski przekonuje, że cyberprzestrzeń to nie tylko odpowiedzialność państwa, to odpowiedzialność każdego obywatela. Minister zaapelował, by każdy zainstalował na swoich urządzeniach programy antywirusowe, korzystał z dwustopniowego uwierzytelniania przy logowaniu i unikał instalowania podejrzanych aplikacji, zwłaszcza na urządzeniach służbowych. Jako jedną z nich wymienił TikTok.

Nowelizacja ustawa o KSC może wyeliminowywać chińskich dostawców

Prace nad nowelizacją ustawy o KSC dotyczą wielu aspektów związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym kwestii zaufania dostawców sprzętu i oprogramowania. W tym kontekście powraca kwestia producentów z Chin i możliwości wykluczenia ich z polskiego rynku.

Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj przekonuje w money.pl, że przepisy, nad którymi pracuje rząd, wyeliminują z polskiego rynku chiński sprzęt i oprogramowanie, co ściągnie na polskie firmy liczne problemy.

Projekt zakłada wprowadzenie pojęcia dostawcy wysokiego ryzyka. Obejmuje aż 18 kluczowych dla państwa sektorów, w tym energetyczny, transportowy, bankowy, ochrony zdrowia, administracji publicznej, żywnościowy, pocztowy czy gospodarki odpadami. Zdaniem Marka Chmaja nowelizacja ustawy o KSC doprowadzi do tego, że firmy w nich działające nie będą mogły używać sprzętu i oprogramowania firm uznanych za dostawców wysokiego ryzyka.

Zgodnie z projektem ustawy powstanie instytucja, która w drodze decyzji administracyjnej będzie mogła decydować o tym, czy dany dostawca produktów, usług, procesów spoza Unii Europejskiej (UE) i Stanów Zjednoczonych jest dostawcą wysokiego ryzyka. W ustawie nie wpisano wprost Chin, ale wszyscy wiedzą, że właśnie o nie chodzi

– wyjaśnia money.pl prof. Marek Chmaj.

Skutki nowych przepisów może w sumie odczuć aż 38,5 tys. podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, które korzystają z chińskich rozwiązań.



Wiceminister cyfryzacji, Paweł Olszewski, uspokaja jednak, że za dostawcę wysokiego ryzyka może być uznana każda firma, bez względu na kraj pochodzenia, nawet z Polski, nie jest to więc projekt wymierzony w firmy z Chin. Sprzęt lub oprogramowanie będą wycofywane tylko w nadzwyczajnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i obywateli, co ma być poprzedzone wnikliwym postępowaniem sprawdzającym.

