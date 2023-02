Światłowód Nexery dociera do 500 000 gospodarstw

Nexera pochwaliła się, że na koniec 2022 roku jej światłowód docierał do pół miliona gospodarstw domowych w Polsce. Sieć operatora dociera jest obecna w ponad 4000 miejscowości w centralnej i północno-wschodniej części Polski.

Pod koniec ubiegłego roku w zasięgu sieci Nexery znalazło się 500000 gospodarstw domowych w 4000 miejscowości, zlokalizowanych w czterech Regionach Polski – Świętokrzyskim, Łódzkim, Regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz w Regionie Warmii i Mazur. Dla porównania, w 2021 roku sieć Nexery obejmowała 280000 gospodarstw domowych w 2500 wsi i miasteczek. Ponadto, dzięki działaniom operatora, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dociera obecnie do szkół w 1850 lokalizacji. W 2022 roku wzrosła średnia prędkość oferowanych usług (download z 380 do 416 Mb/s), a także liczba operatorów świadczących usługi na sieci Nexery (z 38 do 54).

Nexera ma już 5 lat

W ubiegłym roku Nexera obchodziła piątą rocznicę swojej działalności. Przez ten czas hurtownik wypracował nowe standardy współpracy z detalistami oraz zrealizował złożone projekty infrastrukturalne. Do końca 2022 roku operator zbudował sieci światłowodowe za 1,5 mld zł, co pokazuje skalę inwestycyjnych firmy oraz tempo rozwoju rynku hurtowego w Polsce.

W połowie stycznia 2022 roku wraz z firmą Fiberhost, Nexera powołała do życia Fundację Open Allies – pierwsze w Polsce branżowe gremium rynku hurtowego. W kwietniu 2022 roku partnerzy zorganizowali pierwszą Konferencję Operatorów Hurtowych. Wydarzenie w założeniu stanowiło wstęp do otwartej dyskusji na temat roli hurtowników na rynku telekomunikacyjnym.

Od początku działalności Nexera aktywnie wspiera różne akcje pomocowe. W ramach oddolnego projektu NEXERA Heroes wyposażeni w krokomierze pracownicy firmy przeliczają przebyty w ciągu roku dystans na konkretne kwoty, które w każdym kwartale zostają przeznaczone na wsparcie lokalnych inicjatyw dobroczynnych. Tylko w 2022 roku firma dofinansowała kilkanaście regionalnych organizacji pomocowych i charytatywnych (w tym Toruński Sztab Pomocy Ukrainie, Salezjańską Fundację Misyjną „Don Bosco”, Szkołę Podstawową w Wiatrowcu oraz Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna). Dofinansowanie Nexery objęło projekty o charakterze edukacyjnym, ekologicznym, sportowym i prospołecznym, a łączna suma środków przekazana potrzebującym z tego tytułu przekroczyła 240 tys. zł.

