Netia odda klientom pieniądze. UOKiK zadecydował

Netia przyzna rekompensatę klientom, którym operator aktywował płatne usługi dodatkowe bez ich wyraźnej zgody – w tym takie, jak Bezpieczny Internet 2, GigaNagrywarka Standard czy Pakiet HBO HD. Jest to efekt decyzji prezesa UOKiK.

Decyzja UOKiK kończy ciągnącą się od kilku lat sprawę – urząd interweniował po skargach klientów, którym Netia włączała dodatkowe usługi, powodujące większe kwoty na rachunkach. Do takiej sytuacji dochodziło, gdy operator zachęcając do zawarcia lub przedłużenia umowy, kusił usługami, jednak nie informował wyraźnie, że są one płatne. Klienci mogli być wręcz wprowadzani w błąd, że są to oferty bezpłatne.

Chodzi o usługi: Bezpieczny Internet 2, Bezpieczny Smartfon, Identyfikacja Numeru, Pakiet HBO HD, GigaNagrywarka Standard oraz GigaNagrywarka Maxi. Klienci zgłaszali później reklamacje, ale operator je odrzucał. UOKiK przeprowadził postępowanie i orzekł, że Netia narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Po interwencji UOKiK Netia zobowiązała się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klientów oraz dokonania zwrotu opłat osobom, które dezaktywowały jedną lub kilka usług dodatkowych przed otrzymaniem czwartej faktury, na której została naliczona za nie opłata w pełnej wysokości. Netia zobowiązała się też, że zmodyfikuje procedurę zawierania lub zmiany warunków umowy z usługami dodatkowymi, by nie dochodziło ponownie do takich sytuacji.

1/5 Konsumencie, w związku z decyzją Prezesa #UOKiK nr RKR-13/2021, #Netia informuje, że może przysługiwać Ci #rekompensata, jeżeli aktywowano Ci płatne usługi dodatkowe bez Twojej wyraźnej zgody. Szczegóły sprawdzisz pod adresem: https://t.co/qNomRxHJds — NETIA SA (@NETIA_SA) February 18, 2022

Rekompensata od Netii – co trzeba zrobić?

Obecni abonenci Netii nie muszą nic robić, by dostać rekompensatę. Uzyskają upust na kolejnych fakturach. Wyjątkiem są klienci, którzy w reklamacji zażądali zwrotu opłat na konto bankowe – ci będą musieli podać numer rachunku do wpłaty.

Z kolei osoby, które nie korzystają już z usług Netii, otrzymają zwrot opłat po podaniu numeru konta bankowego. W tej sprawie trzeba się skontaktować z infolinią Netii lub wysłać zgłoszenie e-mailem albo na stronie:

netia.pl/pl/komunikaty/uokik_2021

Formularz będzie aktywny od 10 marca 2022 r. W indywidualnej korespondencji Netia wskaże termin, w jakim będzie można przekazać operatorowi numer rachunku bankowego.

O rekompensacie i zasadach jej uzyskania klienci zostaną poinformowani e-mailowo, telefonicznie lub listownie pomiędzy 10 marca a 5 czerwca 2022 r.

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia, UOKiK