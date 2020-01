Mobilni Polacy: już 9 na 10 użytkowników aplikacji bankowych robi przelewy smartfonem

Trzy czwarte Polaków nosi w swojej kieszeni smartfon, a niemal co drugi za pośrednictwem zainstalowanej na nim aplikacji bankowej wykonuje szereg różnych operacji. Z tego grona ponad 90% robi smartfonem przelewy. To wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Alior Banku.

Według badania, z bankowości internetowej korzysta 70 proc. Polaków, natomiast już 45 proc. używa do operacji bankowych aplikacji mobilnej. Podstawowymi działaniami wykonywanymi przez ankietowanych w kanałach mobilnych jest sprawdzenie stanu rachunku (95 proc.) oraz realizacja przelewów (91 proc.). Czterech na dziesięciu użytkowników aplikacji bankowej kupuje za jej pomocą bilet komunikacji miejskiej, a co piąty opłaca miejsce parkingowe. Natomiast więcej niż co dziesiąty składa przez telefon wniosek o pożyczkę.

Pomimo że bankowość elektroniczna cieszy się coraz większą popularnością, to część z nas się do niej jeszcze nie przekonała. Jak wynika z badania, blisko co czwarty Polak korzystający z usług finansowych w ogóle nie korzysta z kanałów cyfrowych. W tej grupie osób prawie 30 proc. jako główną barierę wskazuje kwestię bezpieczeństwa.

Najczęściej taka obawa towarzyszy respondentom w wieku 25-34 lata (42 proc.). To jednak niejedyna przeszkoda, o której wspominają uczestnicy. Co piąty odpowiedział, że problemem jest przede wszystkim brak wiedzy na temat możliwości, jakie daje bankowość internetowa. Istotnym ograniczeniem jest również brak odpowiedniego sprzętu. Co dziesiąty badany deklaruje, że nie ma komputera, smartfonu lub tabletu, na którym może dokonywać operacji bankowych.

Coraz więcej osób decyduje się na zakupy przez internet. Jak wynika z badania dla Alior Banku, konsumenci płacą przelewem równie chętnie jak gotówką. Takie sposoby płatności jak płatność gotówką za pobraniem, zwykły przelew oraz przelew pay-by-link zyskały po blisko 50 proc. wskazań. Kupując w sieci Polacy często też posługują się kartą - tym sposobem płaci 44 proc. ankietowanych. Z kolei z płatności telefonem typu BLIK korzysta na razie co piąty badany.

Zebrane wśród ankietowanych odpowiedzi pokazują, że na zagraniczne wyjazdy Polacy wciąż chętniej wolą zabierać gotówkę. Na taką odpowiedź wskazuje ponad 60 proc. uczestników badania. Więcej niż połowa ma jednak w pogotowiu kartę płatniczą, a 30 proc. korzysta z bankomatu. Poza granicami kraju niemal co dziesiąty Polak płaci za produkty i usługi za pomocą telefonu. Wybór nowoczesnych metod płatności częściej deklarują osoby do 34 roku życia, podczas gdy wśród osób starszych (powyżej 60 r.ż.) jest to zaledwie 1 proc.

Co to znaczy "nowoczesny bank"?

Ankietowani udzielili także odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu zaawansowanie technologiczne oferowanych funkcji jest dla nich istotne. Wyniki pokazują, że dla 70 proc. respondentów wprowadzanie przez bank kolejnych rozwiązań jest ważną kwestią, natomiast tylko dla co czwartego nie ma to większego znaczenia.

Autorzy badania postanowili sprawdzić również, co Polacy rozumieją pod pojęciem nowoczesnego banku. Okazuje się, że idąca z duchem czasu instytucja finansowa kojarzy im się przede wszystkim z odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem społecznym. Tak nowoczesność postrzega 78 proc. badanych.

Źródło zdjęć: Alior Bank, Pixabay.com

Źródło tekstu: Alior Bank