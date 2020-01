CUK Ubezpieczenia z pomocą Asystenta Google będzie szukać najtańszego OC

CUK Ubezpieczenia wprowadza nową usługę oceny wysokości składki OC pojazdu. W czasie krótkiej rozmowy z Asystentem Google możemy sprawdzić, czy nasza oferta OC jest atrakcyjna, czy też może warto pomyśleć o zmianie polisy.

Voicebot CUK w ciągu zaledwie kilku sekund jest może wykonać operacje niemożliwe dla człowieka – analizuje olbrzymią ilość zagregowanych danych statystycznych, zebranych na podstawie ponad pół miliona wyliczeń składki, przeprowadzonych przez klientów CUK Ubezpieczenia. Na tej podstawie jest w stanie porównać kwotę, jaką klient zapłacił za ubezpieczenie swojego pojazdu, z tym, ile wynosiły podobne składki o zbliżonych parametrach.

Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji od Google’a, z botem rozmawiać możemy swobodnym językiem. Aplikacja przygotowana została w zgodzie z filozofią „voice first”, co oznacza, że można z niej korzystać w pełni głosowo, nie zerkając nawet na ekran smartfonu. To ukłon w stronę kierowców, którzy mogą bezpiecznie korzystać z usługi CUK Ubezpieczenia, nie odrywając oczu od drogi, a rąk od kierownicy.

Baza danych obejmuje kilka tysięcy marek i modeli samochodów spotykanych na polskich drogach. Choć bot nie ma problemu z ich prawidłowym rozpoznaniem, na szczególnie trafne wyniki porównania mogą liczyć posiadacze popularnych modeli. Z nowego udogodnienia nie skorzystają jednak właściciele rzadkich lub luksusowych pojazdów, którzy swoja składkę będą mogli obliczyć z pomocą pracownika CUK.

Rozwiązanie wesprze także klientów w łatwiejszym dotarciu do agenta. Asystent Google otrzymał szczegółowe informacje na temat sieci 330 placówek CUK Ubezpieczenia w całej Polsce. Pozwoli to na szybkie znalezienie najbliższej placówki CUK, wytyczy do niej najszybszą trasę dojazdu lub wywoła połączenie telefoniczne bezpośrednio z wybranym agentem.

Do skorzystania z nowej usługi użytkownicy nie muszą pobierać ani instalować niczego na telefonie. Wystarczy, że powiedzą w kierunku Asystenta Google: „OK Google, porozmawiaj z CUK Ubezpieczenia”.

Akcję „CUK Ubezpieczenia” dla Asystenta Google przygotowała firma K2Bots.AI, tworząca inteligentne chatboty i voiceboty, zdolne do swobodnej rozmowy w języku polskim.

Źródło zdjęć: Pixabay.com, CUK Ubezpieczenia

Źródło tekstu: CUK Ubezpieczenia