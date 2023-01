Mobile Vikings ma 100 tys. użytkowników i ruszył z nietypową akcją

Mobile Vikings, określający się jako „niezależny operator społecznościowy”, pochwalił się przekroczonym właśnie progiem 100 tys. użytkowników. Firma przekonuje, że ten wynik osiągnięty został dzięki nieszablonowemu i ludzkiemu podejściu do tworzenia sieci komórkowej.

Osiągnięcie pułapu 100 tys. Vikingowie celebrują w oryginalny sposób. Do końca stycznia w 18 polskich miastach można natknąć się na nietypowe billboardy – dobre życzenia, wezwania do przytulania, przypomnienia o piciu wody dla ludzi i zwierząt, a nawet prośby o wysłanie słoików przez mamę.

Dziwne? Ludzkie! To wybrane treści SMS-ów, które użytkownicy Mobile Vikings chcieli wysłać w świat. Vikingowie naturalnie spełniają to życzenie. W końcu, od czego jest operator komórkowy, jeśli nie od przekazywania wiadomości? Przestrzeń reklamowa służy więc tym razem jako środek komunikacji dla zwykłych ludzi, nie firm i marek. A kto nie miał nigdy ochoty, by powiedzieć, co myśli – wielkimi literami i tak, by wszyscy widzieli – niech pierwszy rzuci kamieniem