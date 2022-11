Mobile Vikings wprowadza subskrypcję z 5G. Do tego daje wielkie paczki GB

Mobile Vikings proponuje nowy wariant usług, łączący zalety abonamentu i oferty na kartę – czyli subskrypcję na numer telefonu. Wybierając ją, użytkownicy otrzymają m.in. dostęp do 5G i spore paczki gigabajtów.

Mobile Vikings wprowadza nowy rodzaj oferty subskrypcyjnej, która zapowiadana jest nie tylko jako dodatkowa forma płatności, ale też zestaw dodatkowych korzyści.

Jedną z najważniejszych nowości w ofercie Mobile Vikings jest to, że każdy użytkownik, który skorzysta z planu subskrypcji, dostanie dostęp do sieci 5G. Zasięg w sieci zapewnia infrastruktura operatora Play.

Subskrypcja w Mobile Vikings to także nowy model pobierania płatności. Użytkownik podpina kartę płatniczą, wybiera plan komórkowy i odtąd nie musi martwić się opłatami – usługa sama się odnawia co 31 dni. Użytkownik zachowuje nad tym pełną kontrolę i może zrezygnować z usługi w dowolnym momencie.

W subskrypcji operator daje też tyle gigabajtów, by można było w pełni wykorzystać zalety sieci w każdym standardzie. W tańszym planie subskrypcyjnym użytkownik dostanie 60 GB internetu, a w droższym aż 80 GB. Subskrybenci Mobile Vikings będą mogli również korzystać z internetu w roamingu – w zależności od planu dostaną pakiet 6,04 GB lub 7,77 GB w Unii Europejskiej.

Mobile Vikings udostępnia również użytkownikom subskrypcji dodatkowe możliwości, które mają przekonać do tej oferty. Otrzymane w subskrypcji gigabajty kumulują się, czyli te niewykorzystane przenoszą się na kolejny miesiąc. A gdy użytkownik uzbiera ich tak dużo, że nie zdoła wszystkiego zużyć, to może nadmiarowe GB oddać innym osobom (bliskim lub znajomym, ale także całkowicie nieznajomym), które także korzystają z usług Mobile Vikings.

Operator umożliwia też zamianę niewykorzystywanych gigabajtów na produkty dostępne we własnym sklepie Viking Store. Można w nim wymieniać GB na odzież oraz gadżety lub otrzymywać za nie dodatkowe zniżki.

Kolejne z rozwiązań, to akcja Szalupy Ratunkowe, w ramach której użytkownicy Mobile Vikings przekazują swoje GB na wybrany społecznie ważny cel, a operator zamienia je na złotówki i przekazuje wybranej fundacji.

Jak przekonuje Mobile Vikings, cena nowych subskrypcyjnych planów komórkowych jest taka sama lub niewiele droższa od jego ofert na kartę. Subskrypcja 60 (60 GB, w tym 6,04 GB roamingu, sieć 5G, no limit) jest w cenie 35 zł, czyli takiej samej jak plan Ekstra Match, gdzie użytkownik ma do dyspozycji 50 GB i sieć LTE. Cena Subskrypcji 80 (80 GB, w tym 7,77 roamingu, sieć 5G, no limit) wynosi z kolei 45 zł.

Operator przygotował też dla nowych użytkowników Rejs Próbny: przez pierwsze 3 miesiące będzie można testować ofertę, płacąc za nią tylko 50% jej wartości.

Zobacz: Mobile Vikings daje 20 GB internetu więcej. Kto skorzysta?

Zobacz: Play się nie zatrzymuje. Nowe stacje i miejscowości z LTE (wrzesień 2022)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mobile Vikings

Źródło tekstu: Mobile Vikings