Polska kształtuje przyszłość sztucznej inteligencji. Ruszyły konsultacje

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji (AI), który ma na celu uregulowanie wykorzystania i rozwoju tej technologii w Polsce. Projekt, będący odpowiedzią na unijne rozporządzenie AI Act, trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Procedowana ustawa o systemach sztucznej inteligencji ma stworzyć ramy prawne dla dynamicznego rozwoju AI, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i ochronę praw obywateli.

Zasady wykorzystania sztucznej inteligencji będą elastyczne i przejrzyste. Zależy nam na tym, aby stworzyć stabilne i przewidywalne rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć wdrożenia oraz upowszechnić AI w polskich firmach i instytucjach. Rolą państwa jest tworzenie warunków do budowania dobrych rozwiązań przez firmy, szczególnie start-upy. Nasze propozycje przekażemy również innym państwom Unii Europejskiej jako materiał do wykorzystania w ich pracach wdrożeniowych. Rozpoczynamy dzisiaj konsultacje, by wspólnie wypracować najbardziej optymalne rozwiązania, w szczególności w zakresie procedur i form wsparcia rozwoju AI.