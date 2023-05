Micron zakazany w Chinach. Bo „szpieguje”

Stany Zjednoczone zakazały u siebie produktów firm Huawei i ZTE, a teraz Chiny dały bana amerykańskiej firmie Micron Technology. W obu przypadkach powód jest ten sam – zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Huawei od 2019 roku musi się mierzyć z amerykańskimi sankcjami, które mocno wpłynęły choćby na smartfony tej marki. Pozbawione usług Google urządzenia oblegają okolice 10 miejsca w rankingu największych światowych dostawców smartfonów, choć były prawie na jego szczycie. Sprzęt firmy Huawei nie jest mile widziany w USA, podobnie jak ten "ze stajni" ZTE. To z powodu obaw, że w produktach tych firm są backdoory, które wysyłają informacje do chińskich władz.

Teraz Państwo Środka wzięło odwet i wprowadziło u siebie zakaz dostaw od amerykańskiego producenta układów pamięci, czyli firmy Micron Technology. Ta, zdaniem Chińczyków, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ich kraju. To taki sam argument, jak w przypadku USA i Huaweia oraz ZTE.

Chińskie Biuro Przeglądu Bezpieczeństwa Cybernetycznego w ramach Administracji Cyberprzestrzeni Chin (CAC) poinformowało w marcu tego roku, że prowadzi dochodzenie w sprawie Microna, a teraz Chiny stwierdziły, że Micron nie przeszedł przeglądu cyberbezpieczeństwa. W rezultacie chipy tego producenta nie mogą być używane przez operatorów telekomunikacyjnych, banki, przedsiębiorstwa wodociągowe i inne firmy. CAC stwierdził, że jego przegląd Microna ujawnił

poważne zagrożenia cyberbezpieczeństwa, stwarzające poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa krytycznego łańcucha dostaw infrastruktury informatycznej Chin i naszego bezpieczeństwa narodowego.

Amerykański sprzeciw

Co na to Amerykanie? Tamtejszy Departament Handlu wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że stanowczo sprzeciwia się ograniczeniom, które nie mają podstaw w faktach. Oprócz rewanżu na USA za zakazanie produktów firm Huawei i ZTE, ruch przeciwko Micronowi jest odwetem za amerykańskie przepisy eksportowe, które zostały wprowadzone w 2020 roku. Uniemożliwiają one wysyłanie niektórych chipów wyprodukowanych przy użyciu amerykańskiej technologii do Chin.

Będziemy bezpośrednio współpracować z władzami Chińskiej Republiki Ludowej, aby szczegółowo opisać nasze stanowisko i wyjaśnić ich działania. Będziemy również współpracować z kluczowymi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić ścisłą koordynację w celu rozwiązania problemów na rynku układów pamięci spowodowanych działaniami Chin.

– dodał Departament Handlu USA w oświadczeniu

Micron we własnym oświadczeniu napisał, że jest świadomy decyzji podjętej przez władze Chin i analizuje kolejne kroki. W 2022 roku firma wygenerowała przychód w wysokości 30,8 mld dolarów (129 mln zł), z czego 11% pochodziło z Państwa Środka.

Skorzysta konkurencja

Największymi konkurentami Microna w Chinach były taki firmy, jak Lenovo, Xiaomi, Inspur Electronics Information, ZTE, Coolpad, China Electronics Corp i Oppo. Z wprowadzonego zakazu skorzystają przede wszystkim południowokoreańscy dostawcy układów pamięci, firmy Samsung Electronics i SK Hynix. Również chińska firma Yangtze Memory Technologies może liczyć na dodatkowe kontrakty.

