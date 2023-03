Czy kupowanie elektroniki z USA się opłaca?

W XXI wieku kupowanie rzeczy z zagranicy jest banalnie łatwe. Możesz sprowadzić z USA do Polski telefon, telewizor czy inną elektronikę w kilkanaście dni. Często nawet łączne koszty całej operacji są niższe niż nabycie tego sprzętu w sklepie znajdującym się w Twoim mieście. Jak to możliwe? Wiele osób uważa, że to gra niewarta świeczki. W praktyce natomiast możesz na tym sporo zaoszczędzić, jeśli wiesz, na jakie aspekty musisz zwrócić uwagę.

Dlaczego elektronika z USA jest tańsza?

Dla nikogo nie jest niespodzianką fakt, że ceny produktów dostosowane są do rynku, na którym są wystawiane. Jeśli w danym kraju jest na coś popyt, to oddziałuje on na podaż i stawki. To sprawia, że jedno państwo mogą zalewać rzeczy danej marki, podczas gdy w drugim nie jest ona popularna, a w żadnym z nich nie ma ona swojej siedziby. Nie bez znaczenia są też opłaty dodatkowe, wynikające z przepisów danego kraju, np. podatki czy cła.

Do wymienionych wyżej kwestii możemy doliczyć też kulturę zakupową danego kraju. W USA np. bardzo rozwinięte są mechanizmy promocyjne i rozmaite obniżki. Stany Zjednoczone to ogromny rynek, często więc wiele technologii pojawia się tam o wiele wcześniej niż w Polsce. Sprawia to, że zagraniczne zakupy stają się jedyną szansą na zdobycie danego produktu.

Wszystkie opisane powyżej elementy składają się na wyjaśnienie, dlaczego elektronika w USA bywa tańsza i wielu Polaków chce ją kupować. Często ceny samych produktów niczym się nie różnią, a czasem są nawet tańsze niż stawki obowiązujące u nas. To szansa na zaoszczędzenie sporej ilości gotówki.

Na co zwrócić uwagę, kupując rzeczy za granicą?

Chcąc zaoszczędzić na zakupach w dolarach, warto przede wszystkim skupić się na łącznym koszcie zamówienia. Składa się na niego:

● cena produktu,

● koszt dostawy,

● opłaty dodatkowe (np. cło).

Zsumuj te trzy kwoty zarówno w przypadku zakupu w sklepie polskim, jak i zagranicznym. Następnie porównaj stawki, które otrzymałeś, sprowadzając je do jednej waluty. Jeśli masz już kupione dolary, wykorzystaj do obliczeń kurs USD, po którym dokonałeś zakupu. Dopiero przymierzasz się do wymiany? Użyj realnej ceny, którą uznajesz za akceptowalną. To pozwoli Ci sprawdzić, czy taka transakcja jest opłacalna.

Koszty to jednak nie jedyna kwestia, na którą musisz zwrócić uwagę. Produkt będzie miał do pokonania tysiące kilometrów. Zastanów się więc, czy tak długi czas doręczenia paczki Ci nie przeszkadza. Pamiętaj ponadto, przez jak wiele rąk będzie musiała przejść Twoja elektronika. To większe ryzyko jej uszkodzenia czy zniszczenia. W przypadku szczególnie kruchego i kosztownego sprzętu warto rozważyć dokupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Ostatnia kwestia to wiarygodność sprzedawcy. W Polsce jest wiele powszechnie znanych i cieszących się zaufaniem firm. Rynek amerykański jest bardziej zróżnicowany. Liczne sklepy działają tylko na terenie jednego stanu. Upewnij się więc, że przedsiębiorstwo, z którego usług zamierzasz skorzystać, na pewno jest rzetelne. Ponadto warto skontaktować się z nim i upewnić, że jest gotowy na odpowiedzialne przygotowanie przesyłki międzynarodowej.

Jak wymienić PLN na USD, żeby to się opłaciło?

Wymiana zł na dolary nie należy do skomplikowanych, ale trzeba wiedzieć, kiedy do niej przystąpić. Najlepiej jest śledzić stronę https://internetowykantor.pl/kurs-dolara/ i tam obserwować aktualny kurs USD. Gdy osiągnie on oczekiwany poziom, transakcję możesz przeprowadzić całkowicie online w kilka sekund. Kursy w InternetowymKantorze aktualizowane są na bieżąco, dzięki temu zyskujesz pewność, że nie ucieka Ci szansa na korzystną wymianę.

Im mniej złotówek wydasz na zdobycie określonej sumy w dolarach, tym tańszy będzie Twój zakup. Gdy do tego doliczysz różnicę między wartością produktu w sklepie amerykańskim i polskim, okaże się, że możesz zaoszczędzić w ten sposób naprawdę spore pieniądze. Zawsze warto ustawić alert, który wyśle Ci powiadomienie zawsze, gdy kurs dolara osiągnie opłacalną cenę. W ten sposób możesz też na bieżąco gromadzić zagraniczne waluty, by wykorzystać je w przyszłości.

