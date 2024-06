LinkedIn wyłączył funkcję. To decyzja Unii Europejskiej

LinkedIn został zmuszony do wyłączenia funkcjonalności, związanej z wyświetlaniem reklam. Co się konkretnie zmieni?

Należący do Microsoftu LinkedIn wyłącza w Unii Europejskiej funkcję, dzięki której wyświetlał użytkownikom spersonalizowane reklamy, w oparciu o ich dane osobowe. Jest to reakcja na skargi organizacji obywatelskich, dbającej o prywatność obywateli UE.

Według regulacji Unii, firmy nie mogą wykorzystywać danych osobowych i wrażliwych użytkowników do doboru reklam. Narzędzie LinkedIn do tej pory, wyświetlało reklamy w oparciu o algorytmy sprawdzające zainteresowania polityczne, biznesowe, a nawet związane z orientacją seksualną i pochodzeniem społecznym. Teraz ma się to zmienić.

Zdecydowaliśmy się dostosować nasze algorytmy, usuwając możliwość tworzenia reklam w oparciu o dane wrażliwe naszych użytkowników w Europie.

- zapewnił viceprezydent LinkedIn, Patrick Corrigan.

Komisja Europejska będzie monitorować wdrożenie nowych standardów reklamowych LinkedIn, aby upewnić się, że są one zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

- powiedział europejski komisarz ds. przemysłu, Thierry Breton.

