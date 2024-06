TikTok potwierdził atak. Konta stracili Paris Hilton i CNN

Wystarczyło otworzyć wiadomość na prive, aby stracić konto na TikToku. W ten sposób przejęto konta kilku znanych osób i marek, w tym: Paris Hilton i CNN. Poszkodowane jest również Sony.

Atak dotyczył kont moblinych TikToka. Przejęcie kilku kont potwiedził rzecznik TikToka, w rozmowie z Forbes'em. Nie podał jednak żadnych danych na temat charakteru ataku, ani stosowanych technik rozwiązania problemu, podjętych przez firmę. Stwierdził jedynie, że podjął stosowne działania, aby atak nie rozprzestrzeniał się i aby zapobiec jego występowaniu w przyszłości. Podobno, TikTok współpracuje z CNN i resztą poszkodowanych w kwestiach odzyskania dostępu do utraconych kont.

Nasz zespół ds. bezpieczeństwa jest świadomy potencjalnego ataku na kilka znanych kont na TikToku. Podjęliśmy działania, aby go powstrzymać i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Współpracujemy bezpośrednio z właścicielami poszkodowanych kont, aby w razie potrzeby przywrócić im dostępy.

Wśród zaatakowanych kont znajduje się profil CNN na TikToku. Ściśle współpracujemy z CNN, aby przywrócić im dostęp do konta i wzmocnić ochronę ich profilu w przyszłości. Dążymy do utrzymania integralności platformy i będziemy nadal monitorować wszelkie dalsze nieautentyczne działania.

TikTok bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo użytkowników i zapewniamy naszej społeczności zasoby i wskazówki dotyczące lepszej ochrony kont przed nieautoryzowanym dostępem. Jeśli użytkownicy zauważą coś podejrzanego na swoim koncie, pozwalamy łatwo zaraportować tę sytuację w aplikacji.