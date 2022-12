Komisja Europejska zmienia zasady dotyczące szybkiego Internetu

Komisja Europejska przyjęła zmienione zasady pomocy państwa w odniesieniu do szerokopasmowych sieci internetowych. Nowe przepisy mają się przyczynić do realizacji strategicznych celów Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne dotyczące pomocy państwa w odniesieniu do sieci szerokopasmowych. Określono w nich zasady, zgodnie z którymi Komisja oceni zgłoszone przez kraje Unii Europejskiej środki pomocy państwa na rzecz wdrażania i upowszechniania sieci szerokopasmowych w UE. Nowe przepisy mają się przyczynić do realizacji strategicznych celów Unii, jakimi są zapewnienie do końca dekady połączenia gigabitowego i zasięgu sieci 5G wszystkim obywatelom w każdym miejscu.

Nowe wytyczne wejdą w życie na drugi dzień po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które ma nastąpić w styczniu 2023 roku.

Wytyczne dotyczące sieci szerokopasmowych

Zmienione wytyczne dotyczące sieci szerokopasmowych uwzględniają zaktualizowane ramy wspierające transformację cyfrową i odzwierciedlające zmiany technologiczne, regulacyjne i rynkowe. Ponadto odzwierciedlają one obecne priorytety polityki Unii Europejskiej, określone w komunikacie w sprawie społeczeństwa gigabitowego, komunikacie „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu, a takze w programie dotyczącym cyfrowej dekady, przyjętym niedawno przez Parlament Europejski i Radę UE.

Zmienione wytyczne obejmują w szczególności następujące kwestie:

Dostosowanie progu wsparcia publicznego na rzecz sieci stacjonarnych do rozwoju technologicznego i rozwoju rynku. Zmiany te umożliwią państwom członkowskim inwestowanie na obszarach, na których rynek nie zapewnia i prawdopodobnie nie zapewni użytkownikom końcowym prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 1 Gb/s i prędkości wysyłania danych wynoszącej co najmniej 150 Mb/s. Każda inwestycja państwa będzie musiała co najmniej trzykrotnie zwiększyć dostępną prędkość pobierania danych oraz, na obszarach konkurencyjnych, zapewnić prędkość pobierania danych co najmniej 1 Gb/s i prędkość wysyłania danych co najmniej 150 Mb/s.

Wprowadzenie nowych ram oceny wdrażania sieci mobilnych (w tym sieci 5G). Nowe wytyczne umożliwią krajom UE wspieranie sieci ruchomych tam, gdzie operatorzy prywatni w przeciwnym wypadku nie podjęliby inwestycji i gdzie inwestycji nie gwarantują inne środki, takie jak obowiązki w zakresie zasięgu związane z użytkowaniem niektórych częstotliwości radiowych.

Wyjaśnienie, w jaki sposób można wykorzystać wsparcie publiczne do zachęcania do rozpowszechniania usług szerokopasmowych. Środki sprzyjające rozpowszechnianiu mają na celu promowanie włączenia cyfrowego i odporności społecznej, ponieważ eliminują bariery utrudniające korzystanie z łączności cyfrowej i zwiększają dostęp do usług szerokopasmowych. W zmienionych wytycznych sformułowano kryteria zgodności dotyczące bonów łączności i bonów socjalnych, aby zachęcić konsumentów i firmy do korzystania z usług szerokopasmowych.

Uproszczenie niektórych zasad w celu ułatwienia praktycznego stosowania wytycznych oraz ograniczenia biurokracji dla przedsiębiorstw i organów publicznych. Na przykład zmienione wytyczne umożliwiają państwom członkowskim wymaganie od operatorów najodpowiedniejszego zestawu produktów hurtowego dostępu w zależności od sytuacji konkurencyjnej na danym obszarze i popytu na określone produkty. Zmniejszy to koszty takich produktów, a jednocześnie ochroni konkurencję i zapobiegnie efektowi uzależnienia od jednego dostawcy.

Wyjaśnienie i przedstawienie dalszych wytycznych dotyczących niektórych kluczowych pojęć, które są istotne dla oceny pomocy państwa przeprowadzanej przez Komisję, takich jak mapowanie, konsultacje publiczne, procedura wyboru, ustalanie cen dostępu hurtowego oraz mechanizmy wycofania.

Aktualizacja kryteriów stosowanych w celu zrównoważenia pozytywnego wpływu pomocy z jej negatywnym wpływem na konkurencję i wymianę handlową. W ocenie uwzględnione zostaną różne możliwe skutki, takie jak wkład w realizację celów cyfrowej i ekologicznej transformacji UE.

Zobacz: Kto ma najszybsze 5G, a kto zwycięża w LTE? RFBenchmark odpowiada

Zobacz: Prawdziwe 5G w końcu dla Polaków? Ruszają konsultacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Komisja Europejska