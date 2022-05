Kanada: ban na Huawei i ZTE. Muszą całkowicie zniknąć z sieci

Kanada dołączyła do grona państw, które całkowicie zakazały wykorzystania komponentów sieciowych dostarczanych przez chińskie firmy Huawei i ZTE. Operatorzy nie będą mogli stosować ich sprzętu do budowy sieci 5G, a także muszą usunąć już działające elementy.

Chociaż w ostatnich kilkunastu miesiącach dyskusje na temat zagrożeń, jakie mają się wiązać z wykorzystaniem sprzętu chińskich firm w infrastrukturze sieciowej, były rzadziej podejmowane, to nie znaczy, że problem całkowicie zniknął. Rząd Kanady w obawia o bezpieczeństwo narodowe nałożył całkowity zakaz stosowania urządzeń Huawei i ZTE do budowy sieci telekomunikacyjnych.

Nowe restrykcje zmuszają kanadyjskich operatorów, by do 1 września 2022 roku zaprzestali kupowania komponentów sieci 4G i 5G od Huawei i ZTE. Do 28 czerwca 2024 telekomy muszą też usunąć sprzęt tych firm z budowanych sieci 5G, a do końca 2027 – z sieci 4G. Na tym jednak nie koniec – kanadyjski rząd zapowiada także, że nałoży ograniczenia na chińskich producentów w sieciach światłowodowych.

Podjęcie przez Kanadę tak zdecydowanych decyzji poprzedzone było dogłębną, czteroletnią analizą wpływu, jaki wywiera na bezpieczeństwo sieci wykorzystanie sprzętu chińskich dostawców. Już wcześniej zresztą Huawei i ZTE podlegały dodatkowym testom wiarygodności przeprowadzanym przez laboratoria zewnętrzne, obejmującym wrażliwe części sieci 3G i 4G. Na ustanowienie nowego zakazu wpłynęły także restrykcje, jakie wprowadzono w innych państwach należących do sojuszu wywiadowczego Pięciorga Oczu (Five Eyes, FVEY), takich jak Australia czy Stany Zjednoczone.

Zarzuty wobec Huawei i ZTE są już dobrze znane – firmy te posądzane są o trwałe powiązania z chińskim rządem i stająca na jego czele Komunistyczną Partią Chin. Ta zależność zdaniem Kanadyjczyków budzi obawy o bezpieczeństwo narodowe i naruszenia regulacji komunikacyjnych i prawa obowiązującego w tym kraju.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Telecompaper