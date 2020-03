WP nie jest sama. Telewizja Polsat również ostrzy zęby na Interię

Grupa Interia.pl została wystawiona na sprzedaż. Termin składania ofert minął w poniedziałek. Kupnem grupy mediowej interesuje się Wirtualna Polska, ofertę złożyła też Telewizja Polsat.

Cyfrowy Polsat nie zdradza, ile Telewizja Polsat proponuje w swojej ofercie. Z pewnością nie będzie to też ostateczna kwota. Nawet jeśli spółki Bauer Media Invest i Bauer Polen wybiorą ofertę Telewizji Polsat, będzie to dopiero początek negocjacji.

Wybór oferty złożonej przez Telewizję Polsat będzie skutkował dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat […] proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne.

Dlaczego dowiadujemy się o tym dopiero teraz? Cyfrowy Polsat zdecydował się zachować tę informację w tajemnicy, by nie zapeszyć. Zarząd obawiał się, że natychmiastowe ujawnienie faktu złożenia oferty negatywnie wpłynie na przebieg negocjacji, a w efekcie do transakcji nie dojdzie.

Wciąż jest ryzyko, że niemieckie spółki, do których aktualnie należy Grupa Interia, nie wybiorą żadnej ze złożonych ofert. Według analityków nie powinno to zaszkodzić Cyfrowemu Polsatowi. Od 2019 roku Cyfrowy Polsat posiada mniejszościowy pakiet akcji Asseco Poland, większościowy w spółce windykacyjnej Vindix, większościowy w Alldo (fotowoltaika i oświetlenie), a od 2018 roku także większościowy pakiet w Netii.

Warto przypomnieć, że Netia kupiła od Ringer Axel Springer (wydawca Onetu) centrum danych w Krakowie. Ponadto Plus założył spółki Plus Finanse i Plus Pay, które będą rozwijać usługi finansowe. Jeśli chodzi o inwestycje, Cyfrowy Polsat ma się świetnie.

W przeciwieństwie do Cyfrowego Polsatu Wirtualna Polska Holding w ogóle nie komentuje doniesień o ofercie kupna Grupy Interia, ale otwarcie mówi o konieczności konsolidacji portali horyzontalnych w Polsce. Z punktu widzenia biznesowego może i nie ma innego wyjścia, ale dla odbiorców nie będzie to korzystne.

Źródło zdjęć: Grupa Cyfrowy Polsat

Źródło tekstu: Wirtualne Media, wł.