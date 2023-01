InPost ma się czym chwalić. 2022 rok był udany dla operatora

2022 rok był kolejnym dla Grupy InPost, w którym operator osiągnął rekordowe wyniki swojej działalności. W samym czwartym kwartale minionego roku spółka dostarczyła 222 miliony przesyłek, o 23% więcej niż rok wcześniej. W tej liczbie 149,4 mln to przesyłki w Polsce (+18% rok do roku) i 72,6 mln przesyłki międzynarodowe (+35%).

Przez cały rok InPost dostarczył 744,9 mln przesyłek, o 44% więcej niż w 2021 roku. W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 508,4 mln paczek (+20% rok do roku). Na rynkach międzynarodowych liczba dostarczonych paczek osiągnęła poziom 236,5 mln sztuk (+153%), w tym Mondial Relay dostarczył 213,1 mln przesyłek (+151%).

Warto podkreślić, że francuski Mondial Relay, operujący na drugim najważniejszym dla Grupy rynku, zanotował rekordowy, przekraczający wcześniejsze założenia, wzrost. Rosnący we Francji popyt na nasze usługi ugruntowuje nasze przekonanie o słuszności założeń co do skali i tempa planowanego procesu inwestycyjnego w tym kraju zarówno w sieć logistyczną jak i rozbudowę sieci maszyn Paczkomat.