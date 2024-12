Rząd narobił Polakom bałaganu. Nowe prawo od 1 stycznia, a urzędy w lesie

Do startu systemu e-Doręczeń zostały nieco ponad trzy tygodnie. Rząd zachęca Polaków do zakładania skrzynek umożliwiających odbiór cyfrowych poleconych, okazuje się jednak, że na nowy system nie są jeszcze w pełni gotowe samorządy.

Od 1 stycznia 2025 r. w Polsce zaczną powszechnie obowiązywać e-Doręczenia, czyli elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Od tego momentu większość urzędów i podmiotów publicznych będzie zobowiązana do wysyłania oraz odbierania pism i decyzji przez internet. Wśród jednostek, które wprowadzą e-Doręczenia znajdą się m.in. urzędy miast i gmin, starostwa, ośrodki zdrowia, urzędy skarbowe, a także przedstawiciele zawodów zaufania publicznego.

Samorządy jeszcze nie gotowe na e-Doręczenia

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że jednostki administracji publicznej przygotowują się do powszechnego uruchomienia w Polsce e-Doręczeń. Co prawda mają jeszcze trochę czasu, ale nie wszystkie są jeszcze na to gotowe. Aktualnie 67 proc. urzędów gmin założyło adres do doręczeń elektronicznych. W przypadku starostw powiatowych odsetek ten wynosi 85 proc. Na czele stawki są urzędy marszałkowskie – w tej grupie 87,5 proc. podmiotów jest gotowych na wejście w życie systemu.

Rząd przekonuje, że aktualnie zakładanie adresów oraz aktywacja skrzynek do doręczeń elektronicznych przez jednostki administracyjne jest na zaawansowanym poziomie, ale przyznaje, że „widać jeszcze miejsce na poprawę tej statystyki”.

Wdrożenie e-Doręczeń to dla jednostek samorządowych nie tylko prawny obowiązek, ale i ogromne oszczędności. Ministerstwo Cyfryzacji przytacza przykład gminy Piaseczno, która dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania podczas tylko jednej akcji obejmującej wysyłkę decyzji podatkowych do mieszkańców zaoszczędziła 300 tys. zł.

Załóż skrzynkę do e-Doręczeń

Cyfrowe polecone nie są dostarczane na zwykłe adresy e-mail. By korzystać z systemu e-Doręczeń, niezbędne jest aktywowanie skrzynki do e-Doręczeń, co dotyczy zarówno obywateli, jak i jednostek publicznych. Aby założyć skrzynkę, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o adres do doręczeń elektronicznych, a po jego przyznaniu – aktywować skrzynkę do doręczeń elektronicznych. Dokłada instrukcja, jak to zrobić, znajduje się na stronie: www.gov.pl/e-doreczenia.

