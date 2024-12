e-Doręczenia w ogniu krytyki. Chodzi o zbyt wysoką opłatę

e-Doręczenia, które mają wejść w życie 1 stycznia 2025 to obecnie jeden z najgorętszych tematów do dyskusji. Jeszcze ustawa nie weszła w życie, a już zostały zgłoszone do niej kolejne propozycje zmian oraz ulepszeń.

Od 1 stycznia 2025 r., w Polsce zaczną powszechnie obowiązywać e-Doręczenia, czyli elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. System e-Doręczeń wdrażany jest etapami, a okres przejściowy może potrwać nawet do 2029 r. Jest to obecnie jeden z gorętszych tematów do dyskusji i niektórzy już domagają się pewnych konkretnych zmian w ustawie o e-doręczeniach. Nowelizacja z 21 listopada okazała się niewystarczająca.

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji z pismem zawierającym uwagi oraz propozycje zmian do ustawy. Pismo dotyczy m.in. zmniejszenia opłat za usługę PURDE, doposażenia w sprzęt informatyczny oraz zlikwidowania monopolu Poczty Polskiej na tego typu usługi.

ZPP negatywnie ocenił działania Poczty Polskiej, którą obwinił za główną przyczynę niepowodzenia wdrożenia projektu w ubiegłym roku. Zaproponował dopuszczenie do usługu realizacji e-doręczeń dopuszczenie także operatorów komercyjnych.

Jego zdaniem, warto także na nowo przedyskutować kwestię opłat za PURDE (Publiczną Usługę Rejstrowanego Doręczenia Elektronicznego). Zdaniem samorządów opłata w wysokości 6,42 zł brutto jest zbyt wygórowana i całkowicie nieuzasadniona.

Ta opłata nie znajduje uzasadnienia (...) W innych krajach, które stosują system e-Doręczeń, opłaty nie przekraczają wartości kilku groszy, na przesyłki w ramach PURDE można wykupić stosowny abonament, którego wielkość zależy od potrzeb podmiotu.

- stwierdził. ZPP.

ZPP jest pełen obaw, co do tego, że wdrożenie e-doręczeń 1 stycznia 2025 obnaży trudności, z którymi będą musiały borykać się samorządy.

Źródło zdjęć: Remigiusz Gora / Shutterstock.com

Źródło tekstu: portalsamorzadowy.pl