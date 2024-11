Skrzynki na listy odchodzą do lamusa. Rząd podsumowuje zmiany

Od stycznia listy na skrzynki odchodzą do lamusa, przynajmniej w części związanej z korespondencją z podmiotami publicznymi. Rząd podsumowuje zmiany i przypomina najważniejsze kwestie.

Pisaliśmy już o tym, że listy w tradycyjnej formie idą w odstawkę. Korespondencja z podmiotami publicznymi od stycznia 2025 roku będzie realizowana w formie cyfrowej. To już pewne, bo nowelizacja ustawy została podpisana. Co prawda przepisy zakładają okres przejściowy, ale rząd i tak postanowił podsumować nadchodzące zmiany. Co warto wiedzieć?

Skrzynki na listy idą w odstawkę

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało artykuł, w którym podsumowuje najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 roku. Te będą obowiązkowe dla podmiotów publicznych i mają być dużym ułatwieniem dla Polaków.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

- pisze resort cyfryzacji.

Według rządu e-Doręczenia przyniosą wiele korzyści. Przede wszystkim taka cyfrowa korespondencja jest zabezpieczona przed zmianą treści. Nadawca i adresat są identyfikowani podczas nadania i odbioru przesyłki, a każda czynność jest potwierdzana kwalifikowanym znacznikiem czasu. Poza tym mogą trafić zarówno do osób fizycznych, prawnych, jak i podmiotów administracji publicznej. Wreszcie, są zgodne z regulacjami europejskimi (eIDAS).

Chociaż e-Doręczenia zaczną obowiązywać od stycznia 2025 roku, to rząd zakłada, że okres przejściowy może potrwać nawet do końca przyszłego roku. W tym czasie preferowanym sposobem komunikacji będą właśnie e-Doręczenia, to równoważne będą też doręczenia ePUAP, a także alternatywne sposoby.

