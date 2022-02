Twój e-PIT za 2021 rok czeka już w e-Urzędzie Skarbowym

Wystartowała usługa Twój e-PIT. W e-Urzędzie Skarbowym miliony Polaków znajdą przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) roczne rozliczenia podatku za 2021 rok.

Od 15 lutego do 2 maja 2022 roku potrwa tegoroczna akcja rozliczeń PIT za 2021 rok. Aby pomóc w tym Polakom, Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty przygotowały usługę Twój e-PIT, w której czekają wstępnie wypełnione formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36. Tak przynajmniej podaje w komunikacie Ministerstwo Finansów. Jako osoba wykonująca działalność gospodarczą, której dotyczy PIT-36 mogę jedynie stwierdzić, że wypełnionego formularza tego typu za 2021 rok tam nie znalazłem (być może pojawi się później). Co ciekawe, wśród elektronicznych wersji formularzy również go brakuje (najnowszy jest PIT-36 za 2020 rok). Z PIT-37 nie powinno być jednak takich problemów.

Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji, w tym administracji skarbowej. Z roku na rok cieszy się ona coraz większą popularnością i bije rekordy. Potwierdza to słuszność obranego przez nas kierunku działania, czyli większej otwartości na potrzeby klientów i oferowania nowoczesnych usług, dzięki którym coraz więcej spraw podatkowych można załatwić nie wychodząc z domu. W 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38.

– powiedziała Magdalena Rzeczkowska, szef KAS

Z usługi Twój e-PIT można skorzystać w dowolnym momencie, przez 24 godziny na dobę. W przypadku bardzo dużego zainteresowania usługą, szczególnie na początku, należy się liczyć z wolniejszym działaniem serwisu, z czym mieliśmy do czynienia w latach ubiegłych.

Twój e-PIT – terminy

Podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie w Twój e-PIT do 2 maja 2022 roku. Po tym terminie KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, a zeznanie będzie złożone w terminie nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2021 rok można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 roku, a zeznanie PIT-36 za ubiegły rok do 2 maja 2022 roku. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Po 2 maja tego roku podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Będzie można też złożyć korektę w ramach usługi.

Twój e-PIT – jak skorzystać?

Dostęp do usługi jest możliwy wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl). Zalogować się tam można za pomocą Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Dodatkowo, do samej usługi Twój e-PIT można się zalogować także danymi podatkowymi, podając:

PESEL (albo NIP i datę urodzenia),

kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 rok,

kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 roku (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 rok.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 roku nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Osoby, które korzystają z ulg, mogą uzupełnić zeznanie przygotowane przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia, takie na przykład jak darowizny związane z COVID-19, ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, ulga termomodernizacyjna, wpłata na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Twój e-PIT pozwala też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w tym roku za pomocą usługi Twój e-PIT mogą rozliczyć się wspólnie małżonkowie, którzy w 2021 roku prowadzili działalność gospodarczą na ryczałcie lub podatku liniowym, ale nie osiągnęli przychodów, nie ponieśli kosztów i nie mieli odliczeń z tego tytułu.

Podatnicy, którym z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie niedopłata, znajdą w usłudze swój mikrorachunek podatkowy tak, na który będą mogli wykonać płatność online. W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty. Z kolei zwrot nadpłaty podatku potrwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Dodatkowe informacje można znaleźć w tej prezentacji (PDF).

Źródło zdjęć: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Ministerstwo Finansów