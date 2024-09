Redmi 13C to najpopularniejszy budżetowiec w 2Q2024

Counterpoint opublikował listę najpopularniejszych smartfonów budżetowych, czyli kosztujących do 150 dolarów (około 580 zł). W TOP 10 znalazły się modele Xiaomi, Samsunga, Tecno i Oppo.

W drugim kwartale 2024 roku rynek budżetowych smartfonów odnotował znaczący wzrost, osiągając sprzedaż na poziomie ponad 100 milionów sztuk. To o 10% więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten był napędzany głównie przez rynki wschodzące, które stanowiły trzy czwarte całkowitej sprzedaży w tym segmencie. Budżetowe smartfony stanowiły 37% globalnej sprzedaży smartfonów. To między innymi dzięki coraz większej liczbie zaawansowanych funkcji, które trafiają do tych urządzeń.

Najpopularniejsze budżetowce drugiego kwartału

Oto lista dziesięciu budżetowych smartfonów, które cieszyły się największą popularnością w drugim kwartale 2024 roku:

Xiaomi Redmi 13C 4G: Najlepiej sprzedający się budżetowy smartfon, który zdobył popularność dzięki atrakcyjnemu stosunkowi ceny do jakości. Samsung Galaxy A05 4G: Model, który zyskał uznanie za solidną specyfikację i przystępną cenę. Samsung Galaxy A15 4G: Kolejny model Samsunga, który zdobył popularność dzięki dobrym parametrom technicznym. Xiaomi Redmi 13C 5G: Pierwszy budżetowy smartfon 5G, który znalazł się w TOP 10. Xiaomi Redmi A3: Kolejny popularny model Xiaomi, który zdobył uznanie za swoją wydajność. Samsung Galaxy A05s: Model, który zdobył popularność dzięki solidnym funkcjom i niskiej cenie. Tecno Spark Go 2024 4G: Smartfon, który zdobył uznanie na rynkach wschodzących. Oppo A18: Smartfon, który wyróżnia się dobrą wydajnością i przystępną ceną. Oppo A58 4G: Kolejny model Oppo, który zdobył popularność dzięki solidnym funkcjom. Oppo A38: - Smartfon, który zdobył uznanie za swoją wydajność i niską cenę.

Warto zauważyć, że segment budżetowych smartfonów przechodzi znaczącą transformację, z coraz większą liczbą modeli oferujących wsparcie dla sieci 5G. W drugim kwartale 2024 roku urządzenia 5G stanowiły 24% rynku budżetowców. To 2,5x więcej niż w drugim kwartale 2023 roku. Dziesięć najpopularniejszych tanich smartfonów stanowiło jedną czwartą całego segmentu.

Źródło zdjęć: Xiaomi, Counterpoint Research

Źródło tekstu: Counterpoint Research