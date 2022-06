Counterpoint: do Europy w 1Q2022 trafiło 49 mln smartfonów

Europejski rynek smartfonów skurczył się w pierwszym kwartale 2022 roku o 12% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. To najsłabszy pierwszy kwartał roku od 2013 roku.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Europy trafiło 49 mln smartfonów, o 12% mniej niż rok wcześniej. To najgorszy wynik pierwszego kwartału od 2013 roku. Swój udział w tym miała pandemia COVID-19, niedobór komponentów, a także nowe wyzwania gospodarcze i geopolityczne, spowodowane wojną w Ukrainie.

Istniejące problemy, takie jak COVID-19 i niedobory komponentów, zostały zaostrzone przez nowe wyzwania gospodarcze i geopolityczne. Rosnący poziom inflacji w całym regionie wpływa na wydatki konsumentów, podczas gdy Samsung i Apple, jedni z czołowych dostawców smartfonów w Rosji, wstrzymali wszystkie wysyłki na największy rynek Europy na początku marca 2022 roku. Obje marki stanowią około połowy rosyjskich dostaw smartfonów, ale ich łączne dostawy w Rosji stanowią tylko 6% wszystkich europejskich wysyłek smartfonów. Konsekwencje ich wycofania są więc wciąż stosunkowo niewielkie w skali regionalnej. Jednak wpływ wojny może mieć szersze konsekwencje, jeśli doprowadzi do spadku dostępności surowców, wzrostu cen, dalszej presji inflacyjnej i /lub wycofania się innych dostawców z Rosji.

– powiedział Jan Stryjak, zastępca dyrektora Counterpoint Research

Samsung wciąż wygrywa

Ponad 1/3 europejskiego rynku smartfonów w raportowanym okresie wciąż należała do Samsunga (35%), i to pomimo dwucyfrowego spadku rok do roku. Na podium znalazło się jeszce miejsce dla Apple'a (25%) oraz firmy Xiaomi (14%). Za podium znalazły się dwie kolejne firmy, Oppo (razem z OnePlusem) oraz Realme. Ten ostatni producent jako jedyny w TOP5 zwiększył wielkość dostaw w 1Q2022 w stosunku do 1Q2021.

Producent Udział w rynku w 1Q2021 Udział w rynku w 1Q2022 Różnica w dostawach rok do roku Samsung 37% 35% -16% Apple 24% 25% -6% Xiaomi 19% 14% -36% Oppo 6% 6% -8% Realme 2% 4% +67% Inni 12% 15% +12% Razem 100% 100% -12%



Patrząc w przyszłość oczekuje się, że ogólna sytuacja na rynku smartfonów w Europie jeszcze się pogorszy, zanim nastąpi jej poprawa. Wiele krajów w Europie jest niebezpiecznie blisko recesji, a wojna rosyjsko-ukraińska raczej nie zakończy się w najbliższym czasie. Można oczekiwać, że roczna zmiana dostaw smartfonów będzie nadal spadał ujemna w ciągu najbliższych kilku kwartałów, szczególnie w trwającym właśnie drugim kwartale 2022 roku. Koszty utrzymania w całym regionie osiągają rekordowe poziomy, a pełny wpływ wycofania się Samsunga i Apple'a z Rosji dopiero teraz da o sobie znać.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: Counterpoint