Apple to król smartfonów premium, ale trochę słabszy

Globalny rynek smartfonów skurczył się w 2023 roku, ale nie dotyczy to urządzeń premium. Tych sprzedaje się coraz więcej, a niekwestionowanym liderem wciąż jest firma Apple. Udział Amerykanów w rynku wyraźnie się jednak zmniejszył na rzecz koreańskiego i chińskich konkurentów.

Sprzedaż smartfonów premium, czyli kosztujących co najmniej 600 dolarów (około 2400 zł), w 2023 roku była o 6% wyższa niż rok wcześniej – wynika z danych zebranych przez Counterpoint Research. Kontrastuje to ze spadkiem prognozowanym dla całego globalnego rynku smartfonów w tym roku. Urządzenia z segment premium prawdopodobnie stanowiły niemal jedną czwartą smartfonów sprzedanych na światowych rynkach, odpowiadając jednocześnie za około 60% przychodów. Udział smartfonów premium w całym wolumenie z roku na rok jest coraz większy, co widać na zamieszczonym poniżej wykresie.

Nastąpiła zmiana we wzorcach zakupów konsumenckich na rynku smartfonów. Biorąc pod uwagę znaczenie smartfonu, konsumenci są skłonni wydać więcej, aby otrzymać urządzenie wysokiej jakości, z którego będą mogli korzystać przez dłuższy czas. Posiadanie najnowszych i najlepszych flagowców stało się także symbolem statusu dla wielu konsumentów, szczególnie na rynkach wschodzących, gdzie przeskakują oni bezpośrednio z przedziału cenowego średniego do segmentu premium. Co więcej, urządzenia te stają się coraz bardziej przystępne cenowo ze względu na sezony promocyjne i możliwości finansowania.

– powiedział Varun Mishra, starszy analityk w Counterpoint Research

Lider może być tylko jeden

Niekwestionowanym liderem rynku smartfonów premium pozostaje firma Apple. Udział amerykańskiego koncernu spadł jednak przez rok z 75% do 71%. Stało sie tak przede wszystkim za sprawą firmy Huawei, która w Chinach odżyła dzięki bardzo dobrej sprzedaży serii Mate 60. Pozwoliło to producentowi zwiększyć udział w globalnym rynku smartfonów z 3% do 5% i utrzymać trzecie miejsce. Zyskał również oblegający drugie miejsce podium Samsung (z 16% do 17%), a także firma Xiaomi (z 1% do 2%).

Jeśli chodzi o regiony, wzrost światowego rynku premium w 2023 roku był napędzany przede wszystkim przez Chiny, Europę Zachodnią, Indie oraz państwa regionu MEA (Bliski Wschód i Afryka). W Chinach, Indiach, MEA i Ameryce Łacińskiej prawdopodobnie odnotuje się nowy rekord sprzedaży na rynku premium, jednak to Indie są najszybciej rozwijającym się rynkiem premium na świecie.

Na rynku premium motorem wzrostu jest segment ultra-premium. Obejmuje on smartfony kosztujące 1000 dolarów i więcej (od około 4000 zł). Segment ten objął ponad jedną trzecią całkowitej sprzedaży na rynku premium w 2023 roku.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint