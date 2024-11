Apple po 3Q2024: iPhone i usługi napędzają rekordowy wzrost

Firma Apple pochwaliła się wynikami osiągniętymi w ostetnim kwartale roku finansowego 2024, czyli w trzecim kwartale roku kalendarzowego 2024. Gigant ma powody do zadowolenia.

Firma Apple zakończyła zakończony we wrześniu 2024 roku kwartał z przychodem w wysokości 94,9 miliarda dolarów. To o 6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Gigant z Cupertino może się pochwalić również rekordowym zyskiem na akcję, wynoszącym 1,64 dolara. Zysk netto Apple'a wyniósł 14,3 miliarda dolarów. To o 37,8% mniej niż rok wcześniej z powodu konieczności zapłaty 10,2 mld zaległego podatku w Irlandii po decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Po uwzględnieniu tego faktu, zysk na akcję wyniósł 0,97 dolara.

iPhone napędza wzrost

Wzrost przychodów Apple'a w dużej mierze napędzany był sprzedażą iPhone'ów, która sięgnęła wartości 46,2 miliarda dolarów, To również o 6% więcej niż w 3Q2023. iPhone był najlepiej sprzedającym się modelem w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, Australii i Japonii. Firma zanotowała również rekordowe przychody ze sprzedaży iPhone'ów w wielu krajach, w tym w USA, na Bliskim Wschodzie, w Korei i Azji Południowej.

Rekordowe przychody z usług

Nie tylko iPhone'ami Apple żyje. Rekordowe przychody firma odnotowała również z usług – 25 miliardów dolarów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Amerykański koncern zanotował rekordowe wyniki we wszystkich kategoriach usług, w tym w Apple Music, iCloud i App Store.

Dzisiaj Apple ogłasza nowy rekord przychodów za kwartał wrześniowy w wysokości 94,9 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 6 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. W minionym kwartale z radością zaprezentowaliśmy nasze najlepsze jak dotąd produkty, w tym zupełnie nową linię iPhone'ów 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 i niezwykłe funkcje dotyczące zdrowia słuchu oraz wykrywania bezdechu sennego. W tym tygodniu udostępniliśmy nasz pierwszy zestaw funkcji dla Apple Intelligence, który wyznacza nowy standard prywatności w dziedzinie sztucznej inteligencji i wzbogaca naszą ofertę przed sezonem świątecznym.

– powiedział Tim Cook, CEO Apple'a

Nasze rekordowe wyniki biznesowe w kwartale wrześniowym wygenerowały prawie 27 miliardów dolarów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co pozwoliło nam zwrócić ponad 29 miliardów dolarów naszym akcjonariuszom. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza aktywna baza zainstalowanych urządzeń osiągnęła nowy rekord wszech czasów we wszystkich kategoriach produktów i segmentach geograficznych, dzięki wysokiemu poziomowi satysfakcji i lojalności klientów.

– powiedział Luca Maestri, dyrektor finansowy Apple'a

Źródło zdjęć: John Gress Media Inc / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Apple